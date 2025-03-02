https://sarabic.ae/20250302/قوى-اختارت-الحرب-رئيس-وزراء-إثيوبيا-يتحدث-عن-أهم-لحظة-في-تاريخ-بلاده-1098303648.html

قوى اختارت الحرب.. رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن أهم لحظة في تاريخ بلاده

قوى اختارت الحرب.. رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن أهم لحظة في تاريخ بلاده

سبوتنيك عربي

تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن أهم لحظة عاشتها بلاده من وجهة نظره، حيث أوضح أن الإثيوبيين أظهروا التزامًا راسخًا بالسلام قبل معركة "عدوة"، حيث تحملوا... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T07:48+0000

2025-03-02T07:48+0000

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ونقلت وكالة "إينا" الإثيوبية، عن أحمد، قوله إن "الجيش الإيطالي الغازي حاول تقويض إثيوبيا من خلال تجنيد قطاع الطرق والتسلل إلى الحكومة عبر عملاء، بالإضافة إلى نشر الرعب محليًا ودوليًا".وبحسب أحمد، فإنه رغم هذه الاستفزازات، أظهرت إثيوبيا صبرًا واستعدادًا للسلام كملاذ أخير، وأشار إلى أن الإثيوبيين، عبر قرون من الخبرة، أدركوا الحقائق القاسية للحرب، ما جعلهم يقدرون السلام فوق كل شيء، مؤكدًا أنهم يبذلون جهودًا استثنائية لتجنب الصراع، لكنهم مستعدون للقتال من أجل حماية السلام عندما يتم استنفاد كل السبل السلمية.وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن معركة "عدوة" لم تكن مختلفة عن هذا المبدأ، حيث واجهت إثيوبيا القوات المعادية التي اختارت الحرب رغم الدعوات المتكررة للسلام.واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن "معركة عدوة كانت مواجهة بين من يسعون إلى السلام ومن يسعون إلى الحرب"، مؤكدًا أن هذا الأمر كان أحد أسباب انتصار إثيوبيا، وأضاف: "هذا يفسر أيضًا لماذا لم نقع بعد المعركة في دوامات الانتقام أو الكراهية، لقد قاتلنا من أجل السلام وليس من أجل الحرب".واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي رسالته بالتأكيد على أن الشعب الإثيوبي، كأحفاد محاربي "عدوة"، يواصل حمل إرث أجداده، وقال: "لقد اخترنا طريق السلام، لكننا مستعدون دائمًا للدفاع عنه مثل أجدادنا".

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