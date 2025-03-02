على حدود إثيوبيا... خطوة مصرية دبلوماسية جديدة

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الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة
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09:16 GMT
14 د
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ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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21 د
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
المقهى الثقافي
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16 د
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:00 GMT
34 د
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الجوع يفتك باليمنيين
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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على حدود إثيوبيا... خطوة مصرية دبلوماسية جديدة
على حدود إثيوبيا... خطوة مصرية دبلوماسية جديدة
سبوتنيك عربي
في إطار تحركاتها الدبلوماسية لتعزيز حضورها في القرن الأفريقي، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تناولت العلاقات... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T07:26+0000
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وبحسب بيان للخارجية المصرية، جاءت هذه المباحثات خلال زيارة الوزير المصري إلى العاصمة الإريترية أسمرة، أمس السبت.وخلال اللقاء، نقل عبدالعاطي رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الإريتري، أكدت على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وناقش الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وسبل دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على أراضيه.وتطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في السودان، وأهمية تقديم أوجه الدعم كافة للدولة السودانية ومؤسستها الوطنية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ العام الماضي، عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري على البحر الأحمر، بعدما وقّعت اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال، وهو ما ترفضه مصر بشكل كامل.
https://sarabic.ae/20240102/ماذا-يجري-خلف-الكواليس-في-القرن-الأفريقي-إثيوبيا-تصل-إلى-البحر-الأحمر-بالاتفاق-مع-صوماليلاند-1084655666.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أفريقيا, أخبار إثيوبيا, العالم العربي, العالم, الأخبار

على حدود إثيوبيا... خطوة مصرية دبلوماسية جديدة

07:26 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
في إطار تحركاتها الدبلوماسية لتعزيز حضورها في القرن الأفريقي، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، جاءت هذه المباحثات خلال زيارة الوزير المصري إلى العاصمة الإريترية أسمرة، أمس السبت.
وخلال اللقاء، نقل عبدالعاطي رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الإريتري، أكدت على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وناقش الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وسبل دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على أراضيه.
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ماذا يجري خلف الكواليس في القرن الأفريقي.. إثيوبيا تصل إلى البحر الأحمر بالاتفاق مع "صوماليلاند"
2 يناير 2024, 19:11 GMT
وتطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في السودان، وأهمية تقديم أوجه الدعم كافة للدولة السودانية ومؤسستها الوطنية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.

كما تناول اللقاء أيضاً الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، فضلاً عن التطورات في البحر الأحمر ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر.

وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ العام الماضي، عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري على البحر الأحمر، بعدما وقّعت اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال، وهو ما ترفضه مصر بشكل كامل.
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