https://sarabic.ae/20250302/على-حدود-إثيوبيا-خطوة-مصرية-دبلوماسية-جديدة-1098302427.html

على حدود إثيوبيا... خطوة مصرية دبلوماسية جديدة

على حدود إثيوبيا... خطوة مصرية دبلوماسية جديدة

سبوتنيك عربي

في إطار تحركاتها الدبلوماسية لتعزيز حضورها في القرن الأفريقي، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تناولت العلاقات... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T07:26+0000

2025-03-02T07:26+0000

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وبحسب بيان للخارجية المصرية، جاءت هذه المباحثات خلال زيارة الوزير المصري إلى العاصمة الإريترية أسمرة، أمس السبت.وخلال اللقاء، نقل عبدالعاطي رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الإريتري، أكدت على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وناقش الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وسبل دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على أراضيه.وتطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في السودان، وأهمية تقديم أوجه الدعم كافة للدولة السودانية ومؤسستها الوطنية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ العام الماضي، عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري على البحر الأحمر، بعدما وقّعت اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال، وهو ما ترفضه مصر بشكل كامل.

https://sarabic.ae/20240102/ماذا-يجري-خلف-الكواليس-في-القرن-الأفريقي-إثيوبيا-تصل-إلى-البحر-الأحمر-بالاتفاق-مع-صوماليلاند-1084655666.html

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