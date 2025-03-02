كيف ودع سكان الأرض فصل الشتاء؟

الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف
الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف
الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو البالاليكا ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة
الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو البالاليكا ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة
حفلة "ماسلينيتسا" للمقيمين الروس وتلاميذ دور الأيتام في كوريا الجنوبية، تنظمها السفارة الروسية في العاصمة سيئول
حفلة "ماسلينيتسا" للمقيمين الروس وتلاميذ دور الأيتام في كوريا الجنوبية، تنظمها السفارة الروسية في العاصمة سيئول
طالب أجنبي في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف
طالب أجنبي في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف
الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية - بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة
الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية - بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة
حرق دمية عيد الـ"ماسلينيتسا" أثناء الاحتفال بالعيد في مدينة تامبوف من قبل الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU)
حرق دمية عيد الـ"ماسلينيتسا" أثناء الاحتفال بالعيد في مدينة تامبوف من قبل الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU)
الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية، بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة
الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية، بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة
الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU)، خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف
الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU)، خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف
عطلة الـ"ماسلينيتسا" للمقيمين الروس وتلاميذ دور الأيتام في كوريا الجنوبية، نظمتها السفارة الروسية في سيئول
عطلة الـ"ماسلينيتسا" للمقيمين الروس وتلاميذ دور الأيتام في كوريا الجنوبية، نظمتها السفارة الروسية في سيئول
الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية، بـ5 آلاف فطيرة، وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة
الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية، بـ5 آلاف فطيرة، وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة