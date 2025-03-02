كيف ودع سكان الأرض فصل الشتاء؟

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250302/1098310288.html
كيف ودع سكان الأرض فصل الشتاء؟
كيف ودع سكان الأرض فصل الشتاء؟
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي تعكس الاحتفالات العالمية بوداع فصل الشتاء. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

كيف ودع سكان الأرض فصل الشتاء؟

08:48 GMT 02.03.2025 (تم التحديث: 12:29 GMT 02.03.2025)
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي تعكس الاحتفالات العالمية بوداع فصل الشتاء.
© Sputnik . Alexey Suhorukov / الانتقال إلى بنك الصور

الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف

الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) خلال الاحتفال بعيد الـ&quot;ماسلينيتسا&quot; في مدينة تامبوف - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexey Suhorukov
/
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الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف

© Sputnik . Anna Ratkoglo

الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو البالاليكا ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة

الاحتفال بعيد الـ&quot;ماسلينيتسا&quot; في مدينة شيان الصينية بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو البالاليكا ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Anna Ratkoglo

الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو البالاليكا ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة

© Sputnik . Maria Dimentova / الانتقال إلى بنك الصور

حفلة "ماسلينيتسا" للمقيمين الروس وتلاميذ دور الأيتام في كوريا الجنوبية، تنظمها السفارة الروسية في العاصمة سيئول

حفلة &quot;ماسلينيتسا&quot; للمقيمين الروس وتلاميذ دور الأيتام في كوريا الجنوبية، تنظمها السفارة الروسية في العاصمة سيئول - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Maria Dimentova
/
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حفلة "ماسلينيتسا" للمقيمين الروس وتلاميذ دور الأيتام في كوريا الجنوبية، تنظمها السفارة الروسية في العاصمة سيئول

© Sputnik . Alexey Suhorukov / الانتقال إلى بنك الصور

طالب أجنبي في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف

طالب أجنبي في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) خلال الاحتفال بعيد الـ&quot;ماسلينيتسا&quot; في مدينة تامبوف - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexey Suhorukov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طالب أجنبي في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف

© Sputnik . Anna Ratkoglo

الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية - بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة

الاحتفال بعيد الـ&quot;ماسلينيتسا&quot; في مدينة شيان الصينية - بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو آلة الـ&quot;بالالايكا&quot; الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Anna Ratkoglo

الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية - بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة

© Sputnik . Alexey Suhorukov / الانتقال إلى بنك الصور

حرق دمية عيد الـ"ماسلينيتسا" أثناء الاحتفال بالعيد في مدينة تامبوف من قبل الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU)

حرق دمية عيد الـ&quot;ماسلينيتسا&quot; أثناء الاحتفال بالعيد في مدينة تامبوف من قبل الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU) - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexey Suhorukov
/
الانتقال إلى بنك الصور

حرق دمية عيد الـ"ماسلينيتسا" أثناء الاحتفال بالعيد في مدينة تامبوف من قبل الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU)

© Sputnik . Anna Ratkoglo

الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية، بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة

الاحتفال بعيد الـ&quot;ماسلينيتسا&quot; في مدينة شيان الصينية، بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو آلة الـ&quot;بالالايكا&quot; الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Anna Ratkoglo

الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية، بـ5 آلاف فطيرة وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة

© Sputnik . Alexey Suhorukov / الانتقال إلى بنك الصور

الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU)، خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف

الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU)، خلال الاحتفال بعيد الـ&quot;ماسلينيتسا&quot; في مدينة تامبوف - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Alexey Suhorukov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الطلاب الأجانب في جامعة تامبوف التقنية الحكومية (TSTU)، خلال الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة تامبوف

© Sputnik . Maria Dimentova / الانتقال إلى بنك الصور

عطلة الـ"ماسلينيتسا" للمقيمين الروس وتلاميذ دور الأيتام في كوريا الجنوبية، نظمتها السفارة الروسية في سيئول

عطلة الـ&quot;ماسلينيتسا&quot; للمقيمين الروس وتلاميذ دور الأيتام في كوريا الجنوبية، نظمتها السفارة الروسية في سيئول - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Maria Dimentova
/
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عطلة الـ"ماسلينيتسا" للمقيمين الروس وتلاميذ دور الأيتام في كوريا الجنوبية، نظمتها السفارة الروسية في سيئول

© Sputnik . Anna Ratkoglo

الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية، بـ5 آلاف فطيرة، وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة

الاحتفال بعيد الـ&quot;ماسلينيتسا&quot; في مدينة شيان الصينية، بـ5 آلاف فطيرة، وعروض قدمها عازفو آلة الـ&quot;بالالايكا&quot; الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Anna Ratkoglo

الاحتفال بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة شيان الصينية، بـ5 آلاف فطيرة، وعروض قدمها عازفو آلة الـ"بالالايكا" الموسيقية الروسية، ومشاة على ركائز متينة يرتدون أزياء ملونة

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