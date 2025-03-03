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الاتحاد الأوروبي "يراقب" أمن الطاقة عقب محاولة أوكرانيا الهجوم على خط "السيل التركي"
الاتحاد الأوروبي "يراقب" أمن الطاقة عقب محاولة أوكرانيا الهجوم على خط "السيل التركي"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والطاقة آنا كايسا إيتكونين، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك معلومات حول محاولة الهجوم على خط... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T12:49+0000
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وقالت إيتكونين: "الاتحاد الأوروبي لا يمتلك معلومات حول محاولة الهجوم على خط أنابيب السيل التركي، لكنه يراقب الوضع فيما يتعلق بأمن الطاقة في الدول الأعضاء".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نظام كييف هاجم يوم الجمعة الماضي، محطة ضغط خط "التيار التركي" لنقل الغاز، في كوبان جنوبي روسيا، بـ3 طائرات مسيرة، وتم إسقاطها جميعاً، مشيرة إلى أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها أوكرانيا القيام بذلك، ففي 11 يناير/كانون الثاني، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 طائرات مسيرة بالقرب من محطة ضغط خط الأنابيب.
https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-التيار-التركي-على-خلفية-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-1098290859.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي "يراقب" أمن الطاقة عقب محاولة أوكرانيا الهجوم على خط "السيل التركي"

12:49 GMT 03.03.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمحطة ضغط "كازاتشيا"، وهي جزء من نظام خط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب "التيار التركي".
محطة ضغط كازاتشيا، وهي جزء من نظام خط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والطاقة آنا كايسا إيتكونين، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك معلومات حول محاولة الهجوم على خط أنابيب "السيل التركي"، لكنه يراقب الوضع فيما يتعلق بأمن الطاقة في الدول الأعضاء.
وقالت إيتكونين: "الاتحاد الأوروبي لا يمتلك معلومات حول محاولة الهجوم على خط أنابيب السيل التركي، لكنه يراقب الوضع فيما يتعلق بأمن الطاقة في الدول الأعضاء".

وتابعت: "ليس لدينا أي معلومات عن هذا الحادث، لكننا نراقب الوضع بالطبع، لأن جميع القضايا المتعلقة بأمن الطاقة في الدول الأعضاء تهمنا".

محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "التيار التركي" على خلفية زيارة زيلينسكي إلى واشنطن
1 مارس, 12:03 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نظام كييف هاجم يوم الجمعة الماضي، محطة ضغط خط "التيار التركي" لنقل الغاز، في كوبان جنوبي روسيا، بـ3 طائرات مسيرة، وتم إسقاطها جميعاً، مشيرة إلى أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قام نظام كييف بمحاولة أخرى للهجوم باستخدام 3 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" في قرية جاي - كودزور (إقليم كراسنودار)، التي تزود خط أنابيب التيار التركي بالغاز".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها أوكرانيا القيام بذلك، ففي 11 يناير/كانون الثاني، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 طائرات مسيرة بالقرب من محطة ضغط خط الأنابيب.
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