https://sarabic.ae/20250303/الاتحاد-الأوروبي-يراقب-أمن-الطاقة-عقب-محاولة-أوكرانيا-الهجوم-على-خط-السيل-التركي--1098346093.html

الاتحاد الأوروبي "يراقب" أمن الطاقة عقب محاولة أوكرانيا الهجوم على خط "السيل التركي"

الاتحاد الأوروبي "يراقب" أمن الطاقة عقب محاولة أوكرانيا الهجوم على خط "السيل التركي"

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والطاقة آنا كايسا إيتكونين، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك معلومات حول محاولة الهجوم على خط... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T12:49+0000

2025-03-03T12:49+0000

2025-03-03T12:49+0000

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وقالت إيتكونين: "الاتحاد الأوروبي لا يمتلك معلومات حول محاولة الهجوم على خط أنابيب السيل التركي، لكنه يراقب الوضع فيما يتعلق بأمن الطاقة في الدول الأعضاء".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نظام كييف هاجم يوم الجمعة الماضي، محطة ضغط خط "التيار التركي" لنقل الغاز، في كوبان جنوبي روسيا، بـ3 طائرات مسيرة، وتم إسقاطها جميعاً، مشيرة إلى أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها أوكرانيا القيام بذلك، ففي 11 يناير/كانون الثاني، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 طائرات مسيرة بالقرب من محطة ضغط خط الأنابيب.

https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-التيار-التركي-على-خلفية-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-1098290859.html

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