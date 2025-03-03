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https://sarabic.ae/20250303/القوات-الفضائية-الجوية-الروسية-تطلق-بنجاح-مركبة-سويوز-21-بي-من-ميناء-بليسيتسك-1098329740.html
القوات الفضائية الجوية الروسية تطلق بنجاح مركبة ""سويوز-2.1 بي" من ميناء بليسيتسك
القوات الفضائية الجوية الروسية تطلق بنجاح مركبة ""سويوز-2.1 بي" من ميناء بليسيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الفضائية الروسية أطلقت بنجاح صاروخا من طراز "سويوز-2.1ب" من ميناء بليسيتسك الفضائي. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T00:11+0000
2025-03-03T01:12+0000
روسيا
سويوز
الفضاء
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موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في يوم الاثنين 3 مارس/ آذار، في الساعة 01:22 بتوقيت موسكو [22:22 بتوقيت غرينتش الأحد]، من مطار الاختبار الفضائي الحكومي التابع لوزارة الدفاع الروسية (مطار بليسيتسك الفضائي) في منطقة أرخانجيلسك، أطلق طاقم قتالي من قوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية بنجاح صاروخ إطلاق من الفئة المتوسطة من طراز سويوز-2.1ب مع مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية"، كما جاء في البيان.وتم إطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25"، في 23 مارس/ آذار الماضي، من منصة الإطلاق الـ31 لقاعدة بايكونور الفضائية.ووصلت المركبة "سويوز إم إس-25" إلى محطة الفضاء الدولية في 25 مارس/ آذار.ووصلت أوهارا إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر/ أيلول 2023، مع الروسيين أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب على متن مركبة سويوز "إم إس-24".ومن المقرر أن يقضي كونونينكو وتشوب أكثر من عام في المحطة ويعودان مع دايسون على متن مركبة سويوز إم إس-25.
https://sarabic.ae/20241204/إطلاق-صاروخ-سويوز-21-بي-حاملا-قمرا-صناعيا-عسكريا-من-قاعدة-بليسيتسك-1095490677.html
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روسيا, سويوز, الفضاء
روسيا, سويوز, الفضاء

القوات الفضائية الجوية الروسية تطلق بنجاح مركبة ""سويوز-2.1 بي" من ميناء بليسيتسك

00:11 GMT 03.03.2025 (تم التحديث: 01:12 GMT 03.03.2025)
© Photo / Roscosmosإطلاق صاروخ النقل "سويوز-2.1 أي" إلى الفضاء، وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-28".
إطلاق صاروخ النقل سويوز-2.1 أي إلى الفضاء، وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية بروغريس إم إس-28. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Photo / Roscosmos
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الفضائية الروسية أطلقت بنجاح صاروخا من طراز "سويوز-2.1ب" من ميناء بليسيتسك الفضائي.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في يوم الاثنين 3 مارس/ آذار، في الساعة 01:22 بتوقيت موسكو [22:22 بتوقيت غرينتش الأحد]، من مطار الاختبار الفضائي الحكومي التابع لوزارة الدفاع الروسية (مطار بليسيتسك الفضائي) في منطقة أرخانجيلسك، أطلق طاقم قتالي من قوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية بنجاح صاروخ إطلاق من الفئة المتوسطة من طراز سويوز-2.1ب مع مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية"، كما جاء في البيان.
وتم إطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25"، في 23 مارس/ آذار الماضي، من منصة الإطلاق الـ31 لقاعدة بايكونور الفضائية.
ضم طاقم المركبة، الروسي أوليغ نوفيتسكي، والبيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا والأمريكية تريسي دايسون. وتعتبر فاسيليفسكايا أول امرأة في تاريخ بيلاروس تقوم برحلة إلى الفضاء.
ووصلت المركبة "سويوز إم إس-25" إلى محطة الفضاء الدولية في 25 مارس/ آذار.
إطلاق الصاروخ الحامل سويوز-1.2بي مع بلوك الاطلاق فريغات والمحطة الأوتوماتيكية لونا-25 من قاعدة فوستوشني الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة "بليسيتسك"
4 ديسمبر 2024, 19:17 GMT
ووصلت أوهارا إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر/ أيلول 2023، مع الروسيين أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب على متن مركبة سويوز "إم إس-24".
ومن المقرر أن يقضي كونونينكو وتشوب أكثر من عام في المحطة ويعودان مع دايسون على متن مركبة سويوز إم إس-25.
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