https://sarabic.ae/20250303/رد-فعل-صادم-لمدرب-ليون-بعد-طرده-بسبب-الاعتراض-فيديو-1098340934.html
رد فعل صادم لمدرب ليون بعد طرده بسبب الاعتراض... فيديو
رد فعل صادم لمدرب ليون بعد طرده بسبب الاعتراض... فيديو
سبوتنيك عربي
طُرد باولو فونسيكا، المدير الفني لأولمبيك ليون، خلال مواجهة فريقه أمام ستاد بريست، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T11:17+0000
2025-03-03T11:17+0000
2025-03-03T11:17+0000
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وجاء الطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+)، بعد أن اعترض فونسيكا على قرار الحكم بينوا ميلو، الذي قام بمراجعة حالة تحكيمية عبر تقنية الـ"VAR" لتحديد ما إذا كان هناك خطأ لصالح ستاد بريست داخل منطقة الجزاء.وبعد مراجعة الحالة، قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لصالح بريست، ما أثار غضب فونسيكا، البالغ من العمر 51 عامًا. ونتيجة لاحتجاجه، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدرب البرتغالي.وانتهت المباراة بفوز أولمبيك ليون بنتيجة 2-1، ليعود الفريق بثلاث نقاط مهمة رغم التوترات التي شهدتها اللحظات الأخيرة من المباراة.
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منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم
منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم
رد فعل صادم لمدرب ليون بعد طرده بسبب الاعتراض... فيديو
طُرد باولو فونسيكا، المدير الفني لأولمبيك ليون، خلال مواجهة فريقه أمام ستاد بريست، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.
وجاء الطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+)، بعد أن اعترض فونسيكا على قرار الحكم بينوا ميلو، الذي قام بمراجعة حالة تحكيمية عبر تقنية الـ"VAR" لتحديد ما إذا كان هناك خطأ لصالح ستاد بريست داخل منطقة الجزاء.
وبعد مراجعة الحالة، قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لصالح بريست، ما أثار غضب فونسيكا، البالغ من العمر 51 عامًا. ونتيجة لاحتجاجه، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدرب البرتغالي.
وبعد الطرد، انفعل فونسيكا غضبًا واقترب من الحكم بينوا ميلو، صارخًا بوجهه بقوة، قبل أن يتدخل لاعبو ليون لإبعاد مدربهم عن الحكم ومحاولة تهدئته.
وانتهت المباراة بفوز أولمبيك ليون بنتيجة 2-1، ليعود الفريق بثلاث نقاط مهمة رغم التوترات التي شهدتها اللحظات الأخيرة من المباراة.