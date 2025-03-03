https://sarabic.ae/20250303/رد-فعل-صادم-لمدرب-ليون-بعد-طرده-بسبب-الاعتراض-فيديو-1098340934.html

رد فعل صادم لمدرب ليون بعد طرده بسبب الاعتراض... فيديو

رد فعل صادم لمدرب ليون بعد طرده بسبب الاعتراض... فيديو

سبوتنيك عربي

طُرد باولو فونسيكا، المدير الفني لأولمبيك ليون، خلال مواجهة فريقه أمام ستاد بريست، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي. 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T11:17+0000

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وجاء الطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+)، بعد أن اعترض فونسيكا على قرار الحكم بينوا ميلو، الذي قام بمراجعة حالة تحكيمية عبر تقنية الـ"VAR" لتحديد ما إذا كان هناك خطأ لصالح ستاد بريست داخل منطقة الجزاء.وبعد مراجعة الحالة، قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لصالح بريست، ما أثار غضب فونسيكا، البالغ من العمر 51 عامًا. ونتيجة لاحتجاجه، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدرب البرتغالي.وانتهت المباراة بفوز أولمبيك ليون بنتيجة 2-1، ليعود الفريق بثلاث نقاط مهمة رغم التوترات التي شهدتها اللحظات الأخيرة من المباراة.

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