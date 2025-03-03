https://sarabic.ae/20250303/غوارديولا-يكشف-موعد-عودة-أفضل-لاعب-في-العالم-لمباريات-مانشستر-سيتي-1098350611.html
غوارديولا يكشف موعد عودة أفضل لاعب في العالم لمباريات مانشستر سيتي
غوارديولا يكشف موعد عودة أفضل لاعب في العالم لمباريات مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
كشف بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موعد عودة لاعبه الإسباني رودري، مع تقارير تؤكد تعافي نجم الوسط بشكل أسرع من المتوقع. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T14:39+0000
2025-03-03T14:39+0000
2025-03-03T14:39+0000
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وقال غوارديولا، في تصريحات صحفية: "مضت خمسة أشهر ونصف، أو ستة أشهر على إصابته (رودري)، وبالتالي بعد فترة التوقف الدولي، قد يكون جاهزًا، لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ولا نتخذ قرارات متهورة لإعادته قبل الأوان".وأضاف: "الأمر جيد، لكنه ليس قريبا من العودة بعد، لكنه بدأ يلمس الكرة، ويتواجد في غرفة الملابس، ويشعر بثقة أكبر وسعادة، لم أكن أتوقع عودته قبل كأس العالم للأندية، لكن الآن، قد يحدث ذلك خلال الموسم الحالي من البريميرليغ".وكان الإسباني رودري، قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال مواجهة آرسنال في سبتمبر/ أيلول الماضي، في أولى مبارياته بالبريميرليغ هذا الموسم.يُعرف رودري بتسجيله للأهداف الحاسمة مع مانشستر سيتي، وأبرزها هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وحاز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في عام 2024.وقالت وسائل إعلام إن "هذا يعني أن مانشستر سيتي قد يستعيد أحد أهم نجومه إذا وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو/ أيار المقبل، وهو أمل السيتي الوحيد في التتويج المحلي هذا الموسم.وينتهي البريميرليغ في 25 مايو، لكن نجوم مانشستر سيتي سيعودون للتجمع يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241029/مستندا-إلى-عكازين-رودري-يفوز-بجائزة-الكرة-الذهبية-1094262099.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
نادي مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
غوارديولا يكشف موعد عودة أفضل لاعب في العالم لمباريات مانشستر سيتي
كشف بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موعد عودة لاعبه الإسباني رودري، مع تقارير تؤكد تعافي نجم الوسط بشكل أسرع من المتوقع.
وقال غوارديولا، في تصريحات صحفية: "مضت خمسة أشهر ونصف، أو ستة أشهر على إصابته (رودري)، وبالتالي بعد فترة التوقف الدولي، قد يكون جاهزًا، لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ولا نتخذ قرارات متهورة لإعادته قبل الأوان".
وأضاف: "الأمر جيد، لكنه ليس قريبا من العودة بعد، لكنه بدأ يلمس الكرة، ويتواجد في غرفة الملابس، ويشعر بثقة أكبر وسعادة، لم أكن أتوقع عودته قبل كأس العالم للأندية، لكن الآن، قد يحدث ذلك خلال الموسم الحالي من البريميرليغ".
29 أكتوبر 2024, 00:02 GMT
وكان الإسباني رودري، قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال مواجهة آرسنال في سبتمبر/ أيلول الماضي، في أولى مبارياته بالبريميرليغ هذا الموسم.
يُعرف رودري بتسجيله للأهداف الحاسمة مع مانشستر سيتي، وأبرزها هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وحاز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
في عام 2024.
وقالت وسائل إعلام إن "هذا يعني أن مانشستر سيتي قد يستعيد أحد أهم نجومه إذا وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو/ أيار المقبل، وهو أمل السيتي الوحيد في التتويج المحلي هذا الموسم.
وينتهي البريميرليغ في 25 مايو، لكن نجوم مانشستر سيتي سيعودون للتجمع يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.