https://sarabic.ae/20250303/نتنياهو-يؤكد-استعداد-إسرائيل-للمرحلة-المقبلة-من-حرب-النهضة-1098353253.html
نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل للمرحلة المقبلة من "حرب النهضة"
نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل للمرحلة المقبلة من "حرب النهضة"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل لن توقف الحرب حتى تحقق أهدافها وتعيد جميع الأسرى من قطاع غزة". 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T15:58+0000
2025-03-03T15:58+0000
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وقال نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، إن بلاده "تستعد للمرحلة القادمة من "حرب النهضة" وذلك في حرب على 7 جبهات"، مضيفا أن "الأعداء لن يتمكنوا من التغلب علينا".وتابع: "حتى الآن أعدنا 196 (أسيرا) لم نكن نتوقع إعادتهم وأعدنا في الصفقة الأخيرة 25 مختطفا حيا وهذا أكبر مما كانت تعرضه حماس"، مردفا: "خفضنا رؤوسنا بألم عميق في جنازات القتلى".وأكد نتنياهو، أن بلاده "ستعيد جميع المختطفين وستقضي على القدرات العسكرية والسلطوية لحماس"، مشيرا إلى أن "إسرائيل نجحت في نوفمبر 2023 بإعادة 80 مختطفا بدلا من 50".ونصّ الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250303/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-نتنياهو-يعبث-بمصير-الأسرى-ولن-نقبل-بصيغة-جديدة-للاتفاق-1098350176.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العالم
نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل للمرحلة المقبلة من "حرب النهضة"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل لن توقف الحرب حتى تحقق أهدافها وتعيد جميع الأسرى من قطاع غزة".
وقال نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست
، إن بلاده "تستعد للمرحلة القادمة من "حرب النهضة" وذلك في حرب على 7 جبهات"، مضيفا أن "الأعداء لن يتمكنوا من التغلب علينا".
وتابع: "حتى الآن أعدنا 196 (أسيرا) لم نكن نتوقع إعادتهم وأعدنا في الصفقة الأخيرة 25 مختطفا حيا وهذا أكبر مما كانت تعرضه حماس"، مردفا: "خفضنا رؤوسنا بألم عميق في جنازات القتلى".
وأكد نتنياهو، أن بلاده "ستعيد جميع المختطفين وستقضي على القدرات العسكرية والسلطوية لحماس"، مشيرا إلى أن "إسرائيل نجحت في نوفمبر 2023 بإعادة 80 مختطفا بدلا من 50".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ونصّ الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.