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https://sarabic.ae/20250303/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنباشر-العمل-على-بناء-سياج-في-منطقة-غور-الأردن-1098349863.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنباشر العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنباشر العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستباشر العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، خلال الأشهر المقبلة، بهدف الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T14:23+0000
2025-03-03T14:23+0000
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وقال كاتس، خلال زيارته منطقة غور الأردن، إن "السياج في غور الأردن سيمنع تهريب الأسلحة ويحبط الإرهاب في المخيمات الفلسطينية"، مؤكدا أنه يأتي "لإحباط محاولات إيران إقامة جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل".وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق على "مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة إسرائيل".وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن وزير المال سموتريتش صادق على مصادرة نحو 8 آلاف دونم في غور الأردن، معتبرًا هذا الأراضي "أراضي دولة".وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة "موشاف يافيت"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كأرض إسرائيلية سيسمح بتخصيص المنطقة كمحمية للبناء والتطوير عليها، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.
https://sarabic.ae/20230802/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-شخصين-جراء-إطلاق-النار-في-منطقة-غور-الأردن-1079707405.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنباشر العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن

14:23 GMT 03.03.2025
© Photoوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Photo
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستباشر العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، خلال الأشهر المقبلة، بهدف الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات.
وقال كاتس، خلال زيارته منطقة غور الأردن، إن "السياج في غور الأردن سيمنع تهريب الأسلحة ويحبط الإرهاب في المخيمات الفلسطينية"، مؤكدا أنه يأتي "لإحباط محاولات إيران إقامة جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل".
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق على "مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة إسرائيل".
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة باكوت بالقرب من غور الأردن، 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
الجيش الإسرائيلي: إصابة شخصين جراء إطلاق النار في منطقة غور الأردن
2 أغسطس 2023, 10:48 GMT
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن وزير المال سموتريتش صادق على مصادرة نحو 8 آلاف دونم في غور الأردن، معتبرًا هذا الأراضي "أراضي دولة".
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة "موشاف يافيت"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.
وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كأرض إسرائيلية سيسمح بتخصيص المنطقة كمحمية للبناء والتطوير عليها، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.
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