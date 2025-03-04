علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:41 GMT
120 د
أمساليوم
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250304/علاقة-الحياة-خارج-الأرض-بالأمعاء-وتأثيرات-التعبير-الجيني-للنباتات-1098385636.html
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
سبوتنيك عربي
اكتشاف مفاجئ، بأن نواة الأرض قد تخفي خزانا ضخما من الهيليوم البدائي.. نظرة طريفة على تفاعل المخ البشري الذي يتجاوز مجرد ردات الفعل.. انتشار قاع البحر القديم... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T14:51+0000
2025-03-04T14:51+0000
راديو
مرايا العلوم
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
سبوتنيك عربي
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
- إن الاكتشاف المفاجئ بأن أحد أخف العناصر في الكون يمكنه الارتباط بالحديد تحت ضغط عال لتكوين هليد الحديد، يعني أننا ربما أخطأنا فهم الكيمياء التي تشكل أعمق أعماق كوكبنا.يعني هذا أن الهيليوم قد يكون مختلطا في نواة الأرض، إذ يكون الحديد في أعلى حالاته ضغطا على الأرض، بالتالي، فإن نواة الأرض الكثيفة من الحديد قد تؤوي خزانا كبيرا من الهيليوم البدائي، وإذا كان الهيليوم البدائي موجودا بكثرة أثناء تكوين الأرض، فربما كان الهيدروجين موجودا أيضا، مما ساهم بتكوين المياه على الأرض مبكرا. - إذا كانت الحياة موجودة على كواكب أخرى، فيجب أن تكون قادرة على التكيف مع البيئات القاسية. للحصول على فكرة عن كيف قد تبدو، يمكننا أن ننتقل إلى مكان مفاجئ: الأمعاء البشرية.وبقدر ما نعلم، فإن كوكبنا هو الوحيد القادر على دعم الحياة، ويبدو أنها نشأت في شكل شيء يشبه الكائنات الحية أحادية الخلية اليوم.- قد تؤثر قطع صغيرة من المادة الوراثية من الخيزران على جينات الباندا، مما يساعدها على التكيف مع نظام غذائي يتكون في الغالب من الخيزران.- قبل، ما بين 15 مليون و6 ملايين عام، ربما أدى انخفاض إنتاج قشرة المحيط إلى انخفاض مستوى سطح البحر بمقدار 26 إلى 32 مترا.- لماذا نضحك عندما نتعرض للدغدغة بينما لا نستطيع دغدغة أنفسنا؟ علم الأعصاب لديه الإجابة.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات

14:51 GMT 04.03.2025
راديو
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
تابعنا عبر
اكتشاف مفاجئ، بأن نواة الأرض قد تخفي خزانا ضخما من الهيليوم البدائي.. نظرة طريفة على تفاعل المخ البشري الذي يتجاوز مجرد ردات الفعل.. انتشار قاع البحر القديم قبل 15 مليون عام يتسبب في انخفاض مستويات سطح البحر.. إذا كانت الحياة موجودة في معدتك، فيمكنها أن توجد على المريخ.. وإليك كيف قد تبدو.
- إن الاكتشاف المفاجئ بأن أحد أخف العناصر في الكون يمكنه الارتباط بالحديد تحت ضغط عال لتكوين هليد الحديد، يعني أننا ربما أخطأنا فهم الكيمياء التي تشكل أعمق أعماق كوكبنا.
يعني هذا أن الهيليوم قد يكون مختلطا في نواة الأرض، إذ يكون الحديد في أعلى حالاته ضغطا على الأرض، بالتالي، فإن نواة الأرض الكثيفة من الحديد قد تؤوي خزانا كبيرا من الهيليوم البدائي، وإذا كان الهيليوم البدائي موجودا بكثرة أثناء تكوين الأرض، فربما كان الهيدروجين موجودا أيضا، مما ساهم بتكوين المياه على الأرض مبكرا.
- إذا كانت الحياة موجودة على كواكب أخرى، فيجب أن تكون قادرة على التكيف مع البيئات القاسية. للحصول على فكرة عن كيف قد تبدو، يمكننا أن ننتقل إلى مكان مفاجئ: الأمعاء البشرية.
وبقدر ما نعلم، فإن كوكبنا هو الوحيد القادر على دعم الحياة، ويبدو أنها نشأت في شكل شيء يشبه الكائنات الحية أحادية الخلية اليوم.
- قد تؤثر قطع صغيرة من المادة الوراثية من الخيزران على جينات الباندا، مما يساعدها على التكيف مع نظام غذائي يتكون في الغالب من الخيزران.
- قبل، ما بين 15 مليون و6 ملايين عام، ربما أدى انخفاض إنتاج قشرة المحيط إلى انخفاض مستوى سطح البحر بمقدار 26 إلى 32 مترا.
- لماذا نضحك عندما نتعرض للدغدغة بينما لا نستطيع دغدغة أنفسنا؟ علم الأعصاب لديه الإجابة.
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