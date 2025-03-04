https://sarabic.ae/20250304/علاقة-الحياة-خارج-الأرض-بالأمعاء-وتأثيرات-التعبير-الجيني-للنباتات-1098385636.html
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
سبوتنيك عربي
اكتشاف مفاجئ، بأن نواة الأرض قد تخفي خزانا ضخما من الهيليوم البدائي.. نظرة طريفة على تفاعل المخ البشري الذي يتجاوز مجرد ردات الفعل.. انتشار قاع البحر القديم... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T14:51+0000
2025-03-04T14:51+0000
2025-03-04T14:51+0000
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
سبوتنيك عربي
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
- إن الاكتشاف المفاجئ بأن أحد أخف العناصر في الكون يمكنه الارتباط بالحديد تحت ضغط عال لتكوين هليد الحديد، يعني أننا ربما أخطأنا فهم الكيمياء التي تشكل أعمق أعماق كوكبنا.يعني هذا أن الهيليوم قد يكون مختلطا في نواة الأرض، إذ يكون الحديد في أعلى حالاته ضغطا على الأرض، بالتالي، فإن نواة الأرض الكثيفة من الحديد قد تؤوي خزانا كبيرا من الهيليوم البدائي، وإذا كان الهيليوم البدائي موجودا بكثرة أثناء تكوين الأرض، فربما كان الهيدروجين موجودا أيضا، مما ساهم بتكوين المياه على الأرض مبكرا. - إذا كانت الحياة موجودة على كواكب أخرى، فيجب أن تكون قادرة على التكيف مع البيئات القاسية. للحصول على فكرة عن كيف قد تبدو، يمكننا أن ننتقل إلى مكان مفاجئ: الأمعاء البشرية.وبقدر ما نعلم، فإن كوكبنا هو الوحيد القادر على دعم الحياة، ويبدو أنها نشأت في شكل شيء يشبه الكائنات الحية أحادية الخلية اليوم.- قد تؤثر قطع صغيرة من المادة الوراثية من الخيزران على جينات الباندا، مما يساعدها على التكيف مع نظام غذائي يتكون في الغالب من الخيزران.- قبل، ما بين 15 مليون و6 ملايين عام، ربما أدى انخفاض إنتاج قشرة المحيط إلى انخفاض مستوى سطح البحر بمقدار 26 إلى 32 مترا.- لماذا نضحك عندما نتعرض للدغدغة بينما لا نستطيع دغدغة أنفسنا؟ علم الأعصاب لديه الإجابة.
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مرايا العلوم, аудио
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
اكتشاف مفاجئ، بأن نواة الأرض قد تخفي خزانا ضخما من الهيليوم البدائي.. نظرة طريفة على تفاعل المخ البشري الذي يتجاوز مجرد ردات الفعل.. انتشار قاع البحر القديم قبل 15 مليون عام يتسبب في انخفاض مستويات سطح البحر.. إذا كانت الحياة موجودة في معدتك، فيمكنها أن توجد على المريخ.. وإليك كيف قد تبدو.
- إن الاكتشاف المفاجئ بأن أحد أخف العناصر في الكون يمكنه الارتباط بالحديد تحت ضغط عال لتكوين هليد الحديد، يعني أننا ربما أخطأنا فهم الكيمياء التي تشكل أعمق أعماق كوكبنا.
يعني هذا أن الهيليوم قد يكون مختلطا في نواة الأرض، إذ يكون الحديد في أعلى حالاته ضغطا على الأرض، بالتالي، فإن نواة الأرض الكثيفة من الحديد قد تؤوي خزانا كبيرا من الهيليوم البدائي، وإذا كان الهيليوم
البدائي موجودا بكثرة أثناء تكوين الأرض، فربما كان الهيدروجين موجودا أيضا، مما ساهم بتكوين المياه على الأرض مبكرا.
- إذا كانت الحياة موجودة على كواكب أخرى، فيجب أن تكون قادرة على التكيف مع البيئات القاسية. للحصول على فكرة عن كيف قد تبدو، يمكننا أن ننتقل إلى مكان مفاجئ: الأمعاء البشرية.
وبقدر ما نعلم، فإن كوكبنا هو الوحيد القادر على دعم الحياة، ويبدو أنها نشأت في شكل شيء يشبه الكائنات الحية أحادية الخلية اليوم.
- قد تؤثر قطع صغيرة من المادة الوراثية من الخيزران على جينات الباندا
، مما يساعدها على التكيف مع نظام غذائي يتكون في الغالب من الخيزران.
- قبل، ما بين 15 مليون و6 ملايين عام، ربما أدى انخفاض إنتاج قشرة المحيط إلى انخفاض مستوى سطح البحر بمقدار 26 إلى 32 مترا.
- لماذا نضحك عندما نتعرض للدغدغة بينما لا نستطيع دغدغة أنفسنا؟ علم الأعصاب لديه الإجابة.