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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
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https://sarabic.ae/20250304/نواب-المعارضة-الصربية-يلقون-قنابل-دخان-داخل-البرلمان-فيديو-1098375300.html
نواب المعارضة الصربية يلقون قنابل دخان داخل البرلمان... فيديو
نواب المعارضة الصربية يلقون قنابل دخان داخل البرلمان... فيديو
سبوتنيك عربي
استخدم نواب في المعارضة الصربية قنابل دخان داخل البرلمان، حيث تم إلقائها أثناء مشادة وقعت خلال إحدى الجلسات. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T11:41+0000
2025-03-04T11:59+0000
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وأظهر مقطع فيديو متداول لقطات تم تسجيلها خلال بث مباشر للجلسة البرلمانية، أن نواب المعارضة ألقوا تلك القنابل بطريقة عشوائية، خلال الجلسة التي انعقدت، اليوم الثلاثاء.وتشهد صربيا احتجاجات طلابية في ذكرى مرور 4 أشهر على انهيار مظلة خارجية بمحطة سكة حديد "نوفي ساد" نتج عنها مقتل 15 شخصا.
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أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, صربيا
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, صربيا

نواب المعارضة الصربية يلقون قنابل دخان داخل البرلمان... فيديو

11:41 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 04.03.2025)
© Getty Images / Anadolu / Contributorالبرلمان الصربي
البرلمان الصربي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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استخدم نواب في المعارضة الصربية قنابل دخان داخل البرلمان، حيث تم إلقائها أثناء مشادة وقعت خلال إحدى الجلسات.
وأظهر مقطع فيديو متداول لقطات تم تسجيلها خلال بث مباشر للجلسة البرلمانية، أن نواب المعارضة ألقوا تلك القنابل بطريقة عشوائية، خلال الجلسة التي انعقدت، اليوم الثلاثاء.
وتشهد صربيا احتجاجات طلابية في ذكرى مرور 4 أشهر على انهيار مظلة خارجية بمحطة سكة حديد "نوفي ساد" نتج عنها مقتل 15 شخصا.
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