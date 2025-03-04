https://sarabic.ae/20250304/نواب-المعارضة-الصربية-يلقون-قنابل-دخان-داخل-البرلمان-فيديو-1098375300.html
نواب المعارضة الصربية يلقون قنابل دخان داخل البرلمان... فيديو
نواب المعارضة الصربية يلقون قنابل دخان داخل البرلمان... فيديو
سبوتنيك عربي
استخدم نواب في المعارضة الصربية قنابل دخان داخل البرلمان، حيث تم إلقائها أثناء مشادة وقعت خلال إحدى الجلسات. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T11:41+0000
2025-03-04T11:41+0000
2025-03-04T11:59+0000
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وأظهر مقطع فيديو متداول لقطات تم تسجيلها خلال بث مباشر للجلسة البرلمانية، أن نواب المعارضة ألقوا تلك القنابل بطريقة عشوائية، خلال الجلسة التي انعقدت، اليوم الثلاثاء.وتشهد صربيا احتجاجات طلابية في ذكرى مرور 4 أشهر على انهيار مظلة خارجية بمحطة سكة حديد "نوفي ساد" نتج عنها مقتل 15 شخصا.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, صربيا
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, صربيا
نواب المعارضة الصربية يلقون قنابل دخان داخل البرلمان... فيديو
11:41 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 04.03.2025)
استخدم نواب في المعارضة الصربية قنابل دخان داخل البرلمان، حيث تم إلقائها أثناء مشادة وقعت خلال إحدى الجلسات.
وأظهر مقطع فيديو متداول لقطات تم تسجيلها خلال بث مباشر للجلسة البرلمانية، أن نواب المعارضة
ألقوا تلك القنابل بطريقة عشوائية، خلال الجلسة التي انعقدت، اليوم الثلاثاء.
وتشهد صربيا
احتجاجات طلابية في ذكرى مرور 4 أشهر على انهيار مظلة خارجية بمحطة سكة حديد "نوفي ساد" نتج عنها مقتل 15 شخصا.