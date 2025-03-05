إعلام: الولايات المتحدة تعطل أنظمة التحذير من الغارات الجوية في أوكرانيا

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250305/إعلام-الولايات-المتحدة-تعطل-أنظمة-التحذير-من-الغارات-الجوية-في-أوكرانيا-1098422013.html
إعلام: الولايات المتحدة تعطل أنظمة التحذير من الغارات الجوية في أوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة تعطل أنظمة التحذير من الغارات الجوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية بريطانية، أن الولايات المتحدة قامت بإيقاف تشغيل أنظمة التحذير من الهجوم الجوي في أوكرانيا، بالإضافة إلى أنظمة تحديد الأهداف لنظام "هيمارس". 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T19:19+0000
2025-03-05T19:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا للمصادر الإعلامية، "أغلقت أمريكا خط الاتصال الرئيسي للتحذير في الساعة 14:00 بتوقيت كييف (15:00 بتوقيت موسكو). وقبل ذلك: بيانات استهداف نظام "هيمارس". كما أن أوكرانيا لا تتلقى معلومات في الوقت الحقيقي عن ضربات بعيدة المدى".وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر أوكراني أن الولايات المتحدة توقفت عن تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف بشكل كامل وليس بشكل انتقائي.وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، اليوم الأربعاء، توقف عمليات نقل المعلومات الاستخبارية.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ديلي ميل" أن البيت الأبيض منع بريطانيا من تبادل بيانات المخابرات الأمريكية مع كييف بعد أن علقت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250305/مصدر-عسكري-رفيع-المستوى-يكشف-حقائق-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-وأوروبا-1098419793.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الولايات المتحدة تعطل أنظمة التحذير من الغارات الجوية في أوكرانيا

19:19 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Bullit Marquezراجمة الصواريخ الأمريكية هيمرس
راجمة الصواريخ الأمريكية هيمرس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Bullit Marquez
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ذكرت مصادر إعلامية بريطانية، أن الولايات المتحدة قامت بإيقاف تشغيل أنظمة التحذير من الهجوم الجوي في أوكرانيا، بالإضافة إلى أنظمة تحديد الأهداف لنظام "هيمارس".
ووفقا للمصادر الإعلامية، "أغلقت أمريكا خط الاتصال الرئيسي للتحذير في الساعة 14:00 بتوقيت كييف (15:00 بتوقيت موسكو). وقبل ذلك: بيانات استهداف نظام "هيمارس". كما أن أوكرانيا لا تتلقى معلومات في الوقت الحقيقي عن ضربات بعيدة المدى".
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر أوكراني أن الولايات المتحدة توقفت عن تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف بشكل كامل وليس بشكل انتقائي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري رفيع المستوى يكشف حقائق زيارة زيلينسكي إلى واشنطن وأوروبا
18:09 GMT
وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، اليوم الأربعاء، توقف عمليات نقل المعلومات الاستخبارية.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ديلي ميل" أن البيت الأبيض منع بريطانيا من تبادل بيانات المخابرات الأمريكية مع كييف بعد أن علقت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
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