https://sarabic.ae/20250305/إعلام-الولايات-المتحدة-تعطل-أنظمة-التحذير-من-الغارات-الجوية-في-أوكرانيا-1098422013.html
إعلام: الولايات المتحدة تعطل أنظمة التحذير من الغارات الجوية في أوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة تعطل أنظمة التحذير من الغارات الجوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية بريطانية، أن الولايات المتحدة قامت بإيقاف تشغيل أنظمة التحذير من الهجوم الجوي في أوكرانيا، بالإضافة إلى أنظمة تحديد الأهداف لنظام "هيمارس". 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T19:19+0000
2025-03-05T19:19+0000
2025-03-05T19:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا للمصادر الإعلامية، "أغلقت أمريكا خط الاتصال الرئيسي للتحذير في الساعة 14:00 بتوقيت كييف (15:00 بتوقيت موسكو). وقبل ذلك: بيانات استهداف نظام "هيمارس". كما أن أوكرانيا لا تتلقى معلومات في الوقت الحقيقي عن ضربات بعيدة المدى".وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر أوكراني أن الولايات المتحدة توقفت عن تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف بشكل كامل وليس بشكل انتقائي.وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، اليوم الأربعاء، توقف عمليات نقل المعلومات الاستخبارية.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ديلي ميل" أن البيت الأبيض منع بريطانيا من تبادل بيانات المخابرات الأمريكية مع كييف بعد أن علقت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250305/مصدر-عسكري-رفيع-المستوى-يكشف-حقائق-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-وأوروبا-1098419793.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الولايات المتحدة تعطل أنظمة التحذير من الغارات الجوية في أوكرانيا
ذكرت مصادر إعلامية بريطانية، أن الولايات المتحدة قامت بإيقاف تشغيل أنظمة التحذير من الهجوم الجوي في أوكرانيا، بالإضافة إلى أنظمة تحديد الأهداف لنظام "هيمارس".
ووفقا للمصادر الإعلامية، "أغلقت أمريكا خط الاتصال الرئيسي للتحذير في الساعة 14:00 بتوقيت كييف (15:00 بتوقيت موسكو). وقبل ذلك: بيانات استهداف نظام "هيمارس". كما أن أوكرانيا لا تتلقى معلومات في الوقت الحقيقي عن ضربات بعيدة المدى".
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر أوكراني أن الولايات المتحدة توقفت عن تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف بشكل كامل وليس بشكل انتقائي.
وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، اليوم الأربعاء، توقف عمليات نقل المعلومات الاستخبارية.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ديلي ميل" أن البيت الأبيض منع بريطانيا من تبادل بيانات المخابرات الأمريكية مع كييف بعد أن علقت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.