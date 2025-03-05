https://sarabic.ae/20250305/الكرملين-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-سيزور-الهند-هذا-العام-1098395976.html
الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الهند هذا العام
الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الهند هذا العام
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند هذا العام، مشيرا في السياق إلى أن الطرفين لم يناقشا بعد... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T01:36+0000
2025-03-05T01:36+0000
2025-03-05T01:36+0000
الكرملين
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار الهند اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال أوشاكوف لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال حول التاريخ المحتمل لزيارة الرئيس الروسي إلى الهند: "من الصعب القول حتى الآن. لقد تلقينا دعوة، ولكن على حد علمي فإن الأطراف لم تبدأ بعد في التفاوض على تواريخ محددة. ولكن هذه الزيارة سوف تحدث بالتأكيد هذا العام".وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة البلاد في عام 2025.كما أفاد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأنه يجري الإعداد لزيارة الهند، وأن الجانب الروسي ينتظر هذه الاتصالات ويوليها أهمية كبيرة.
https://sarabic.ae/20250126/بوتين-مهنئا-الهند-بعيدها-القومي-نواصل-العمل-بين-بلدينا-لزيادة-التعاون-في-جميع-المجالات-1097162520.html
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سبوتنيك عربي
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الكرملين, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم
الكرملين, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم
الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الهند هذا العام
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند هذا العام، مشيرا في السياق إلى أن الطرفين لم يناقشا بعد تواريخ محددة.
موسكو – سبوتنيك. وقال أوشاكوف لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال حول التاريخ المحتمل لزيارة الرئيس الروسي إلى الهند: "من الصعب القول حتى الآن. لقد تلقينا دعوة
، ولكن على حد علمي فإن الأطراف لم تبدأ بعد في التفاوض على تواريخ محددة. ولكن هذه الزيارة سوف تحدث بالتأكيد هذا العام".
وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة البلاد في عام 2025.
كما أفاد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأنه يجري الإعداد لزيارة الهند، وأن الجانب الروسي ينتظر هذه الاتصالات ويوليها أهمية كبيرة.