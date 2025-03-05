https://sarabic.ae/20250305/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-منطقة-الحدود-بين-ميانمار-والهند-1098397967.html
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة الحدود بين ميانمار والهند
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة الحدود بين ميانمار والهند
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، منطقة الحدود بين ميانمار والهند، وفقًا لما أعلنه مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T06:56+0000
2025-03-05T06:56+0000
2025-03-05T06:56+0000
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وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ما يجعله من الزلازل الضحلة التي قد تتسبب في أضرار ملموسة في المناطق القريبة من مركز الهزة.ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية عن الخسائر البشرية أو المادية.وتقع المنطقة المتضررة ضمن حزام الزلازل النشط في جنوب شرق آسيا، حيث تلتقي الصفائح التكتونية، مما يجعلها عرضة للهزات الأرضية المتكررة.وقد شعر السكان في المناطق الحدودية بالاهتزازات، وسط مخاوف من وقوع هزات ارتدادية محتملة.وتتابع السلطات المحلية في كل من ميانمار والهند تطورات الموقف، فيما لم تصدر أي تحذيرات رسمية من موجات تسونامي نتيجة لهذا الزلزال.
https://sarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار ميانمار, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال
أخبار الهند اليوم, أخبار ميانمار, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة الحدود بين ميانمار والهند
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، منطقة الحدود بين ميانمار والهند، وفقًا لما أعلنه مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.
وذكر
المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ما يجعله من الزلازل الضحلة التي قد تتسبب في أضرار ملموسة في المناطق القريبة من مركز الهزة.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية عن الخسائر البشرية أو المادية.
وتقع المنطقة المتضررة ضمن حزام الزلازل النشط في جنوب شرق آسيا، حيث تلتقي الصفائح التكتونية، مما يجعلها عرضة للهزات الأرضية المتكررة.
وقد شعر السكان في المناطق الحدودية بالاهتزازات، وسط مخاوف من وقوع هزات ارتدادية محتملة.
وتتابع السلطات المحلية في كل من ميانمار والهند
تطورات الموقف، فيما لم تصدر أي تحذيرات رسمية من موجات تسونامي نتيجة لهذا الزلزال.