https://sarabic.ae/20250305/معاوية-إيران-تتخذ-قرارا-بشأن-ملسلسل-ديني-سعودي-أثار-جدلا-واسعا-1098420749.html

"معاوية"... إيران تتخذ قرارا بشأن ملسلسل ديني سعودي أثار جدلا واسعا

"معاوية"... إيران تتخذ قرارا بشأن ملسلسل ديني سعودي أثار جدلا واسعا

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حظر دبلجة وتوزيع مسلسل "معاوية" على جميع المنصات... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T18:46+0000

2025-03-05T18:46+0000

2025-03-05T18:46+0000

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وجاء هذا القرار بناءً على تقارير تشير إلى أن المسلسل، الذي تنتجه شبكة "إم بي سي"، يقدم رواية جديدة عن حياة معاوية بن أبي سفيان، مع محاولات لتبرئة الأسرة الأموية، مما أثار جدلاً واسعًا.وأفادت وكالة "مهر" للأنباء أن نائب مدير الرقابة والإشراف في الهيئة أكد أن المسلسل ممنوع من العرض بسبب مخالفته للمعايير المعتمدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأعمال قد تؤثر سلبًا على التماسك الاجتماعي وتخلق توترات طائفية. كما تم حظر المسلسل في عدة دول إسلامية أخرى، بما في ذلك العراق ومصر، لنفس الأسباب.وأضافت التقارير أن بعض المنصات الإعلامية حاولت نشر النسخة الأصلية للجزأين الأول والثاني من المسلسل، إلا أنه تمت إزالة المحتوى بالتعاون مع مكتب النائب العام، لمنع انتشاره عبر وسائل الإعلام الموجهة للمستخدمين.في سياق متصل، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرارًا يمنع بث مسلسل "معاوية" في العراق، مستندةً إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في إطار مسؤولياتها لتنظيم قطاع الإعلام وضمان توافق المحتوى مع المعايير الوطنية والمهنية.وأشارت الهيئة إلى أن بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، قد يؤدي إلى إثارة النزاعات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي. ودعت جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي.كما أكدت الهيئة أنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى إدارة قناة "إم بي سي العراق" تطالبها فيه بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل، مع تحذيرها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية المعمول بها في البلاد.

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