"معاوية"... إيران تتخذ قرارا بشأن ملسلسل ديني سعودي أثار جدلا واسعا

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250305/معاوية-إيران-تتخذ-قرارا-بشأن-ملسلسل-ديني-سعودي-أثار-جدلا-واسعا-1098420749.html
"معاوية"... إيران تتخذ قرارا بشأن ملسلسل ديني سعودي أثار جدلا واسعا
"معاوية"... إيران تتخذ قرارا بشأن ملسلسل ديني سعودي أثار جدلا واسعا
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حظر دبلجة وتوزيع مسلسل "معاوية" على جميع المنصات... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T18:46+0000
2025-03-05T18:46+0000
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وجاء هذا القرار بناءً على تقارير تشير إلى أن المسلسل، الذي تنتجه شبكة "إم بي سي"، يقدم رواية جديدة عن حياة معاوية بن أبي سفيان، مع محاولات لتبرئة الأسرة الأموية، مما أثار جدلاً واسعًا.وأفادت وكالة "مهر" للأنباء أن نائب مدير الرقابة والإشراف في الهيئة أكد أن المسلسل ممنوع من العرض بسبب مخالفته للمعايير المعتمدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأعمال قد تؤثر سلبًا على التماسك الاجتماعي وتخلق توترات طائفية. كما تم حظر المسلسل في عدة دول إسلامية أخرى، بما في ذلك العراق ومصر، لنفس الأسباب.وأضافت التقارير أن بعض المنصات الإعلامية حاولت نشر النسخة الأصلية للجزأين الأول والثاني من المسلسل، إلا أنه تمت إزالة المحتوى بالتعاون مع مكتب النائب العام، لمنع انتشاره عبر وسائل الإعلام الموجهة للمستخدمين.في سياق متصل، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرارًا يمنع بث مسلسل "معاوية" في العراق، مستندةً إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في إطار مسؤولياتها لتنظيم قطاع الإعلام وضمان توافق المحتوى مع المعايير الوطنية والمهنية.وأشارت الهيئة إلى أن بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، قد يؤدي إلى إثارة النزاعات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي. ودعت جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي.كما أكدت الهيئة أنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى إدارة قناة "إم بي سي العراق" تطالبها فيه بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل، مع تحذيرها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية المعمول بها في البلاد.
https://sarabic.ae/20250305/مستشار-خامنئي-يوجه-تحذيرا-إلى-تركيا-إيران-لن-تصمت-1098401778.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, العراق
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, العراق

"معاوية"... إيران تتخذ قرارا بشأن ملسلسل ديني سعودي أثار جدلا واسعا

18:46 GMT 05.03.2025
© Photo / Unsplash/ sina drakhshani علم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Photo / Unsplash/ sina drakhshani
تابعنا عبر
أعلنت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حظر دبلجة وتوزيع مسلسل "معاوية" على جميع المنصات الإذاعية والتلفزيونية والمسموعة في البلاد.
وجاء هذا القرار بناءً على تقارير تشير إلى أن المسلسل، الذي تنتجه شبكة "إم بي سي"، يقدم رواية جديدة عن حياة معاوية بن أبي سفيان، مع محاولات لتبرئة الأسرة الأموية، مما أثار جدلاً واسعًا.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء أن نائب مدير الرقابة والإشراف في الهيئة أكد أن المسلسل ممنوع من العرض بسبب مخالفته للمعايير المعتمدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأعمال قد تؤثر سلبًا على التماسك الاجتماعي وتخلق توترات طائفية. كما تم حظر المسلسل في عدة دول إسلامية أخرى، بما في ذلك العراق ومصر، لنفس الأسباب.
علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
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وأضافت التقارير أن بعض المنصات الإعلامية حاولت نشر النسخة الأصلية للجزأين الأول والثاني من المسلسل، إلا أنه تمت إزالة المحتوى بالتعاون مع مكتب النائب العام، لمنع انتشاره عبر وسائل الإعلام الموجهة للمستخدمين.
في سياق متصل، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرارًا يمنع بث مسلسل "معاوية" في العراق، مستندةً إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في إطار مسؤولياتها لتنظيم قطاع الإعلام وضمان توافق المحتوى مع المعايير الوطنية والمهنية.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
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وأشارت الهيئة إلى أن بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، قد يؤدي إلى إثارة النزاعات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي. ودعت جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي.
كما أكدت الهيئة أنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى إدارة قناة "إم بي سي العراق" تطالبها فيه بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل، مع تحذيرها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية المعمول بها في البلاد.
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