https://sarabic.ae/20250305/نتنياهو-الحرب-لم-تنته-وجيشنا-غيّر-وجه-الشرق-الأوسط-1098403828.html

نتنياهو: الحرب لم تنته وجيشنا غيّر وجه الشرق الأوسط

نتنياهو: الحرب لم تنته وجيشنا غيّر وجه الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمتلك القدرة على استئناف العمليات العسكرية إذا لزم الأمر، لافتا إلى أن قواته وصلت إلى... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T10:07+0000

2025-03-05T10:07+0000

2025-03-05T10:07+0000

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وأشار نتنياهو خلال مراسم تعيين رئيس الأركان الجديد إيال زامير، إلى أن الجيش الإسرائيلي يتلقى دعما عسكريا متزايدا من الولايات المتحدة، مما يعزز قدراته القتالية، مشددا على ضرورة تحقيق أهداف الحرب بالكامل دون تراجع.وفيما يتعلق بملف الرهائن، قال نتنياهو، "نجحنا في استعادة عدد كبير منهم، وسنواصل التزامنا بإعادة جميع المحتجزين".يأتي ذلك تزامنا مع إعلان البيت الأبيض في وقت سابق اليوم، رفض خطة مصر لإعادة إعمار غزة التي تبنتها الدول العربية. وأضاف أن "الرئيس دونالد ترامب، متمسك بمقترحه لإعادة بناء غزة خالية من حماس"، متابعا "لا يمكن لسكان غزة العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة، أمس الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.

https://sarabic.ae/20250303/نتنياهو-يكشف-عن-الحدث-الأبرز-الذي-أدى-إلى-سقوط-حكومة-الأسد-1098359095.html

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