https://sarabic.ae/20250303/نتنياهو-يكشف-عن-الحدث-الأبرز-الذي-أدى-إلى-سقوط-حكومة-الأسد-1098359095.html

نتنياهو يكشف عن الحدث الأبرز الذي أدى إلى سقوط حكومة الأسد

نتنياهو يكشف عن الحدث الأبرز الذي أدى إلى سقوط حكومة الأسد

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن "توقيت تفجير أجهزة البيجر في لبنان كان الأفضل". 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T17:55+0000

2025-03-03T17:55+0000

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وأوضح نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، أن "تفجيرات البيجر في لبنان خلقت انعطافة أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد"، على حد قوله.وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن "تسريب تفاصيل العملية تم بهدف الإضرار بها وإحباطها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذا التسريب لم يتم التحقيق فيه".يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر"، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بُترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا.كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله"، على رأسهم أمينه العام السابق حسن نصر الله، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، فضلًا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.واعترف نتنياهو، ضمنيا، خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة الـ"بيجر" في لبنان، التي وقعت في شهر سبتمبر/ أيلول 2024، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها في ذلك الوقت.كما اتهم نتنياهو، خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ"بيجر"، واغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لصحيفة "YNET" الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20250207/إسرائيل-تكشف-مفاجأة-خطيرة-بشأن-عملية-أجهزة-الـبيجر-في-لبنان-التي-لم-تنفجر-بعد-1097570901.html

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