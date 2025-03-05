هل توفي "الأخ غير الشقيق لصدام حسين" في ليبيا فعلا؟

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
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خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250305/هل-توفي-الأخ-غير-الشقيق-لصدام-حسين-في-ليبيا-فعلا؟-1098421739.html
هل توفي "الأخ غير الشقيق لصدام حسين" في ليبيا فعلا؟
هل توفي "الأخ غير الشقيق لصدام حسين" في ليبيا فعلا؟
سبوتنيك عربي
أثارت وفاة شخص يدعى يحيى إبراهيم الحسن، في ليبيا، جدلا واسعا، حيث يدعي مسؤول ليبي أنه "الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين". 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T19:18+0000
2025-03-05T19:18+0000
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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكد الصديق دخيل، مدير عام دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين في ليبيا، نبأ وفاة يحيى إبراهيم الحسن، مشيرا إلى أن الراحل هو "الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين".وأوضح أن يحيى إبراهيم الحسن، ذو الجنسية العراقية، توفي في ضاحية مسه شرقي ليبيا، حيث وافته المنية في دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، التي كان يقيم بها بعد أن قضى فترة طويلة من حياته في مدينة المرج شرق ليبيا.ولفت إلى أن الفقيد يعد أحد العلماء البارزين في مجال الطبيعة النووية، وكان له حضور في الأوساط العلمية والأكاديمية، حيث عاش سنوات طويلة في ليبيا.ومن جهة أخرى، نفى شيخ عشيرة صدام حسين وابن عمه، مناف علي الندى، في تصريحات متلفزة، وجود أي صلة قرابة مع المدعو يحي الحسن، الذي وافته المنية في دار الوفاء لرعاية المسنين بمنطقة مسة شرقي ليبيا، مؤكدا أن "الخبر الذي يتم تداوله بشأن صلة قرابة المتوفى مع الرئيس العراقي الأسبق غير صحيحة، ولا يوجد شخص يحمل هذا الإسم وبهذه الهوية في ليبيا".يشار إلى أن 22 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الآن.وفي 9 نيسان/ أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
https://sarabic.ae/20240428/ابنة-صدام-حسين-تزيح-الستار-عن-مذكراته-الممنوعة-من-النشر-1088352734.html
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أخبار ليبيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

هل توفي "الأخ غير الشقيق لصدام حسين" في ليبيا فعلا؟

19:18 GMT 05.03.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYيحيى إبراهيم الحسن
يحيى إبراهيم الحسن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أثارت وفاة شخص يدعى يحيى إبراهيم الحسن، في ليبيا، جدلا واسعا، حيث يدعي مسؤول ليبي أنه "الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين".
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكد الصديق دخيل، مدير عام دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين في ليبيا، نبأ وفاة يحيى إبراهيم الحسن، مشيرا إلى أن الراحل هو "الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين".
صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
ابنة صدام حسين تزيح الستار عن مذكراته "الممنوعة من النشر"
28 أبريل 2024, 09:46 GMT
وأوضح أن يحيى إبراهيم الحسن، ذو الجنسية العراقية، توفي في ضاحية مسه شرقي ليبيا، حيث وافته المنية في دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، التي كان يقيم بها بعد أن قضى فترة طويلة من حياته في مدينة المرج شرق ليبيا.
ولفت إلى أن الفقيد يعد أحد العلماء البارزين في مجال الطبيعة النووية، وكان له حضور في الأوساط العلمية والأكاديمية، حيث عاش سنوات طويلة في ليبيا.
ومن جهة أخرى، نفى شيخ عشيرة صدام حسين وابن عمه، مناف علي الندى، في تصريحات متلفزة، وجود أي صلة قرابة مع المدعو يحي الحسن، الذي وافته المنية في دار الوفاء لرعاية المسنين بمنطقة مسة شرقي ليبيا، مؤكدا أن "الخبر الذي يتم تداوله بشأن صلة قرابة المتوفى مع الرئيس العراقي الأسبق غير صحيحة، ولا يوجد شخص يحمل هذا الإسم وبهذه الهوية في ليبيا".
يشار إلى أن 22 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الآن.
وفي 9 نيسان/ أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
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