https://sarabic.ae/20250305/هل-توفي-الأخ-غير-الشقيق-لصدام-حسين-في-ليبيا-فعلا؟-1098421739.html

هل توفي "الأخ غير الشقيق لصدام حسين" في ليبيا فعلا؟

هل توفي "الأخ غير الشقيق لصدام حسين" في ليبيا فعلا؟

سبوتنيك عربي

أثارت وفاة شخص يدعى يحيى إبراهيم الحسن، في ليبيا، جدلا واسعا، حيث يدعي مسؤول ليبي أنه "الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين". 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T19:18+0000

2025-03-05T19:18+0000

2025-03-05T19:18+0000

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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكد الصديق دخيل، مدير عام دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين في ليبيا، نبأ وفاة يحيى إبراهيم الحسن، مشيرا إلى أن الراحل هو "الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين".وأوضح أن يحيى إبراهيم الحسن، ذو الجنسية العراقية، توفي في ضاحية مسه شرقي ليبيا، حيث وافته المنية في دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، التي كان يقيم بها بعد أن قضى فترة طويلة من حياته في مدينة المرج شرق ليبيا.ولفت إلى أن الفقيد يعد أحد العلماء البارزين في مجال الطبيعة النووية، وكان له حضور في الأوساط العلمية والأكاديمية، حيث عاش سنوات طويلة في ليبيا.ومن جهة أخرى، نفى شيخ عشيرة صدام حسين وابن عمه، مناف علي الندى، في تصريحات متلفزة، وجود أي صلة قرابة مع المدعو يحي الحسن، الذي وافته المنية في دار الوفاء لرعاية المسنين بمنطقة مسة شرقي ليبيا، مؤكدا أن "الخبر الذي يتم تداوله بشأن صلة قرابة المتوفى مع الرئيس العراقي الأسبق غير صحيحة، ولا يوجد شخص يحمل هذا الإسم وبهذه الهوية في ليبيا".يشار إلى أن 22 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الآن.وفي 9 نيسان/ أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.

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