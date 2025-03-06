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https://sarabic.ae/20250306/أول-رصاصة-في-حرب-التعريفات-الجمركية--1098428391.html
"أول رصاصة" في حرب التعريفات الجمركية
"أول رصاصة" في حرب التعريفات الجمركية
سبوتنيك عربي
دخلت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، وعلى الفور، تقدمت كندا بشكوى إلى... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"أول رصاصة" في حرب التعريفات الجمركية

07:48 GMT 06.03.2025
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دخلت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، وعلى الفور، تقدمت كندا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد قرار واشنطن ووعدت دول أخرى بالرد. ويظهر الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" حجم تأثير القرار على التجارة بين أمريكا من جهة، وكل من كندا والمكسيك والصين من جهة أخرى.
الرصاصة الأولى في حرب التعريفات الجمركية - سبوتنيك عربي
الرصاصة الأولى في حرب التعريفات الجمركية - سبوتنيك عربي
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