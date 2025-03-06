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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250306/إعلام-بريطانيا-بدأت-بجمع-تحالف-من-الدول-الراغبة-في-مساعدة-أوكرانيا-1098449178.html
إعلام: بريطانيا بدأت بجمع تحالف من الدول الراغبة في مساعدة أوكرانيا
إعلام: بريطانيا بدأت بجمع تحالف من الدول الراغبة في مساعدة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن المملكة المتحدة أجرت مفاوضات مع 20 دولة مهتمة بما يسمى "تحالف الراغبين" لضمان ضمانات السلام في أوكرانيا. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T16:50+0000
2025-03-06T16:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحيفة البريطانية: "أجرى المسؤولون البريطانيون محادثات مع نحو 20 دولة، معظمها من أوروبا، الذين أعربوا عن اهتمامهم بالمشاركة في ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا".وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عقب نتائج القمة غير الرسمية حول أوكرانيا التي عقدت في لندن في 2 مارس/ آذار الجاري بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين، عن تطوير خطة سلام بالاشتراك مع كييف وباريس.ووفقا له، فإن الخطة تقوم على أربعة مبادئ، على وجه الخصوص، مواصلة المساعدة العسكرية لكييف وممارسة الضغوط الاقتصادية على روسيا، وضمان ضمانات سيادة أوكرانيا وأمنها في سلام طويل الأمد، وتعزيز قدرة أوكرانيا على الردع إذا تحققت، وإنشاء "تحالف الراغبين"، والذي سيشمل الدول التي ترغب في حماية اتفاق أوكرانيا وضمان السلام.وذكرت "بلومبرغ"، يوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن بريطانيا وفرنسا تخططان في الأيام المقبلة لتقديم مجموعة من الدول الأوروبية، التي ستكون مستعدة للمشاركة في النشر المحتمل لقوات حفظ السلام في أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية.
https://sarabic.ae/20250306/موسكو-خطاب-ماكرون-يكشف-الأقنعة-ليظهر-من-يترأس-اليوم-حزب-الحرب-1098446630.html
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روسيا
روسيا

إعلام: بريطانيا بدأت بجمع تحالف من الدول الراغبة في مساعدة أوكرانيا

16:50 GMT 06.03.2025
© Getty Images / Travelpix Ltdالعلم البريطاني
العلم البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / Travelpix Ltd
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة بريطانية، أن المملكة المتحدة أجرت مفاوضات مع 20 دولة مهتمة بما يسمى "تحالف الراغبين" لضمان ضمانات السلام في أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة البريطانية: "أجرى المسؤولون البريطانيون محادثات مع نحو 20 دولة، معظمها من أوروبا، الذين أعربوا عن اهتمامهم بالمشاركة في ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا".
ولم يحدد المصدر الدول التي أبدت اهتماما بالتحالف.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عقب نتائج القمة غير الرسمية حول أوكرانيا التي عقدت في لندن في 2 مارس/ آذار الجاري بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين، عن تطوير خطة سلام بالاشتراك مع كييف وباريس.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: خطاب ماكرون يكشف الأقنعة ليظهر من يترأس اليوم "حزب الحرب"
15:30 GMT
ووفقا له، فإن الخطة تقوم على أربعة مبادئ، على وجه الخصوص، مواصلة المساعدة العسكرية لكييف وممارسة الضغوط الاقتصادية على روسيا، وضمان ضمانات سيادة أوكرانيا وأمنها في سلام طويل الأمد، وتعزيز قدرة أوكرانيا على الردع إذا تحققت، وإنشاء "تحالف الراغبين"، والذي سيشمل الدول التي ترغب في حماية اتفاق أوكرانيا وضمان السلام.
وذكرت "بلومبرغ"، يوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن بريطانيا وفرنسا تخططان في الأيام المقبلة لتقديم مجموعة من الدول الأوروبية، التي ستكون مستعدة للمشاركة في النشر المحتمل لقوات حفظ السلام في أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية.
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