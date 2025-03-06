https://sarabic.ae/20250306/موسكو-خطاب-ماكرون-يكشف-الأقنعة-ليظهر-من-يترأس-اليوم-حزب-الحرب-1098446630.html

موسكو: خطاب ماكرون يكشف الأقنعة ليظهر من يترأس اليوم "حزب الحرب"

موسكو: خطاب ماكرون يكشف الأقنعة ليظهر من يترأس اليوم "حزب الحرب"

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعطي انطباعاً بأن فرنسا تسعى لمواصلة الحرب، وعلاوة على... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T15:30+0000

2025-03-06T15:30+0000

2025-03-06T15:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف، للصحفيين: " لدى مطالعة خطاب ماكرون، يظهر شعور بأن فرنسا تبحث حقًا عن مواصلة الحرب. علاوة على ذلك، فإن فرنسا مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية في قضية الأمن وما إلى ذلك. هذا بالفعل خطاب نووي .. وادعاء بالزعامة النووية في أوروبا، أي أنه خطاب تصعيدي (عدائي) للغاية"، مشيراً إلى أن تصريح ماكرون حول أن روسيا أصبحت عدوًا لفرنسا يتضمن العديد من المغالطات.وأردف: "لم يقل السيد الرئيس ( ماكرون) شيئًا عن هذا. ولم يشر السيد الرئيس إلى المخاوف والقلق المشروعين لروسيا في هذا الصدد، والحاجة إلى أن تتخذ روسيا تدابير مضادة".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح يوم أمس الأربعاء، في كلمة للشعب الفرنسي، بثتها قناة "بي إف إم تي في"، بأن روسيا أصبحت تشكل "تهديدا" لفرنسا وأوروبا. وعبر ماكرون عن اعتقاده بأن روسيا تشكل تهديدا لأوروبا في الجو وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني. وزعم أيضًا أن روسيا "تواصل إعادة التسلح".

https://sarabic.ae/20250306/الخارجية-الروسية-موسكو-تنتظر-من-الولايات-المتحدة-تشكيل-فريق-المفاوضين-وبعد-ذلك-سنعين-ممثلنا-1098442221.html

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