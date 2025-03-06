موسكو: خطاب ماكرون يكشف الأقنعة ليظهر من يترأس اليوم "حزب الحرب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250306/موسكو-خطاب-ماكرون-يكشف-الأقنعة-ليظهر-من-يترأس-اليوم-حزب-الحرب-1098446630.html
موسكو: خطاب ماكرون يكشف الأقنعة ليظهر من يترأس اليوم "حزب الحرب"
موسكو: خطاب ماكرون يكشف الأقنعة ليظهر من يترأس اليوم "حزب الحرب"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعطي انطباعاً بأن فرنسا تسعى لمواصلة الحرب، وعلاوة على... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T15:30+0000
2025-03-06T15:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف، للصحفيين: " لدى مطالعة خطاب ماكرون، يظهر شعور بأن فرنسا تبحث حقًا عن مواصلة الحرب. علاوة على ذلك، فإن فرنسا مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية في قضية الأمن وما إلى ذلك. هذا بالفعل خطاب نووي .. وادعاء بالزعامة النووية في أوروبا، أي أنه خطاب تصعيدي (عدائي) للغاية"، مشيراً إلى أن تصريح ماكرون حول أن روسيا أصبحت عدوًا لفرنسا يتضمن العديد من المغالطات.وأردف: "لم يقل السيد الرئيس ( ماكرون) شيئًا عن هذا. ولم يشر السيد الرئيس إلى المخاوف والقلق المشروعين لروسيا في هذا الصدد، والحاجة إلى أن تتخذ روسيا تدابير مضادة".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح يوم أمس الأربعاء، في كلمة للشعب الفرنسي، بثتها قناة "بي إف إم تي في"، بأن روسيا أصبحت تشكل "تهديدا" لفرنسا وأوروبا. وعبر ماكرون عن اعتقاده بأن روسيا تشكل تهديدا لأوروبا في الجو وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني. وزعم أيضًا أن روسيا "تواصل إعادة التسلح".
https://sarabic.ae/20250306/الخارجية-الروسية-موسكو-تنتظر-من-الولايات-المتحدة-تشكيل-فريق-المفاوضين-وبعد-ذلك-سنعين-ممثلنا-1098442221.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

موسكو: خطاب ماكرون يكشف الأقنعة ليظهر من يترأس اليوم "حزب الحرب"

15:30 GMT 06.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعطي انطباعاً بأن فرنسا تسعى لمواصلة الحرب، وعلاوة على ذلك يشير (الخطاب) إلى أن روسيا أصبحت "عدوّا لفرنسا".
وقال بيسكوف، للصحفيين: " لدى مطالعة خطاب ماكرون، يظهر شعور بأن فرنسا تبحث حقًا عن مواصلة الحرب. علاوة على ذلك، فإن فرنسا مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية في قضية الأمن وما إلى ذلك. هذا بالفعل خطاب نووي .. وادعاء بالزعامة النووية في أوروبا، أي أنه خطاب تصعيدي (عدائي) للغاية"، مشيراً إلى أن تصريح ماكرون حول أن روسيا أصبحت عدوًا لفرنسا يتضمن العديد من المغالطات.

واستطرد بيسكوف في هذا الصدد، قائلا: "مع كامل الاحترام، يمكننا أن نقول إن هناك الكثير من المغالطات.. من الناحية الدبلوماسية. يقال هنا إن روسيا أصبحت بمثابة عدو لفرنسا، وليس خصمًا لها. ولكن لا شيء يقال عن الكيفية التي كانت بها البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي تزحف باستمرار، بل وتتقدم بخطوات واسعة نحو حدود روسيا".

علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو تنتظر من الولايات المتحدة تشكيل فريق المفاوضين وبعد ذلك سنعين ممثلنا
14:11 GMT
وأردف: "لم يقل السيد الرئيس ( ماكرون) شيئًا عن هذا. ولم يشر السيد الرئيس إلى المخاوف والقلق المشروعين لروسيا في هذا الصدد، والحاجة إلى أن تتخذ روسيا تدابير مضادة".

وفي السياق ذاته، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تصريحات الرئيس الفرنسي بأن روسيا تستعد لحرب ضد أوروبا بأنها "سخيفة"، وقال: "فيما يتعلق بهذه الاتهامات، دعونا نقول بصراحة إنها سخيفة، بأن روسيا تستعد لحرب ضد أوروبا وفرنسا، فتحدث بوتين مرارًا واصفًا مثل هذه الأفكار بالهراء والغباء. بالتأكيد، بالنسبة لأي شخص عاقل إلى حد ما، من الواضح تمامًا أن روسيا لا تحتاج إلى هذا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح يوم أمس الأربعاء، في كلمة للشعب الفرنسي، بثتها قناة "بي إف إم تي في"، بأن روسيا أصبحت تشكل "تهديدا" لفرنسا وأوروبا. وعبر ماكرون عن اعتقاده بأن روسيا تشكل تهديدا لأوروبا في الجو وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني. وزعم أيضًا أن روسيا "تواصل إعادة التسلح".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала