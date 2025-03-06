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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250306/الخارجية-الروسية-موسكو-تنتظر-من-الولايات-المتحدة-تشكيل-فريق-المفاوضين-وبعد-ذلك-سنعين-ممثلنا-1098442221.html
الخارجية الروسية: موسكو تنتظر من الولايات المتحدة تشكيل فريق المفاوضين وبعد ذلك سنعين ممثلنا
الخارجية الروسية: موسكو تنتظر من الولايات المتحدة تشكيل فريق المفاوضين وبعد ذلك سنعين ممثلنا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تتوقع بأن تقوم الولايات المتحدة بتعيين ممثل للتسوية الأوكرانية، وبعد ذلك ستشكل موسكو فريقها... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T14:11+0000
2025-03-06T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة لمسألة التسوية السلمية فهي معقدة وتتطلب، كما قلت بشكل صحيح تماما، مناقشة التفاصيل على مستوى الخبراء، وما زلنا نتوقع من الإدارة الأمريكية تعيين ممثل رسمي لإطلاق عملية التفاوض وتشكيل فريق من المفاوضين، وبعد ذلك سنكون قادرين على اختيار نظيره من الجانب الروسي".وأضافت زاخاروفا: "تم تعيين السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، السيد دارتشيف، والذي من الواضح أنه سيشارك في إعادة الاتصالات والاتصالات الموجودة بالفعل هناك، على الفور".وجاء في المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للوثائق القانونية في روسيا: "تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومراقبا دائما لروسيا لدى منظمة الدول الأمريكية في واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية".
https://sarabic.ae/20250306/لافروف-موسكو-تعتبر-تصريحات-ماكرون-حول-قوات-الدرع-النووي-تهديدا-لروسيا-1098432842.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: موسكو تنتظر من الولايات المتحدة تشكيل فريق المفاوضين وبعد ذلك سنعين ممثلنا

14:11 GMT 06.03.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تتوقع بأن تقوم الولايات المتحدة بتعيين ممثل للتسوية الأوكرانية، وبعد ذلك ستشكل موسكو فريقها التفاوضي الخاص.
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة لمسألة التسوية السلمية فهي معقدة وتتطلب، كما قلت بشكل صحيح تماما، مناقشة التفاصيل على مستوى الخبراء، وما زلنا نتوقع من الإدارة الأمريكية تعيين ممثل رسمي لإطلاق عملية التفاوض وتشكيل فريق من المفاوضين، وبعد ذلك سنكون قادرين على اختيار نظيره من الجانب الروسي".
ووفقا لها، "يتم الآن تحسين الاتصالات الروسية الأمريكية، التي قتلتها الإدارة الأمريكية السابقة حرفيا".
وأضافت زاخاروفا: "تم تعيين السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، السيد دارتشيف، والذي من الواضح أنه سيشارك في إعادة الاتصالات والاتصالات الموجودة بالفعل هناك، على الفور".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
لافروف: موسكو تعتبر تصريحات ماكرون حول قوات الدرع النووي تهديدا لروسيا
09:59 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للوثائق القانونية في روسيا: "تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومراقبا دائما لروسيا لدى منظمة الدول الأمريكية في واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية".
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