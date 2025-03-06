https://sarabic.ae/20250306/إعلام-ترامب-يزعم-تغيير-شكل-مشاركة-واشنطن-في-الناتو--1098449528.html
إعلام: ترامب يزعم تغيير شكل مشاركة واشنطن في الناتو
إعلام: ترامب يزعم تغيير شكل مشاركة واشنطن في الناتو
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستكشف إمكانية تغيير شكل مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، حيث ستعطي واشنطن الأفضلية في التفاعل... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T17:19+0000
2025-03-06T17:19+0000
2025-03-06T17:19+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeb03b04a0bba60b4da0346d939a13bd.jpg
ووفقا للصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي، يريد على وجه الخصوص، الموافقة على رفض واشنطن الدفاع عن حليف في الناتو أثناء الهجوم إذا لم تسهم هذه الدولة بأموال كافية في ميزانية حلف شمال الأطلسي.وأعرب روبيو عن استيائه من "حقيقة أننا نتحدث عن "دول غنية، وخاصة في أوروبا الغربية"، لديها موارد كافية وينبغي أن تستثمرها في الأمن القومي".
https://sarabic.ae/20250306/الصين-ترد-على-تصريحات-وزير-الدفاع-الأمريكي-بشأن-الاستعداد-للحرب-1098446457.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba433de72cfef6760510054b59ff5934.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: ترامب يزعم تغيير شكل مشاركة واشنطن في الناتو
ذكرت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستكشف إمكانية تغيير شكل مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، حيث ستعطي واشنطن الأفضلية في التفاعل مع الحلفاء الذين يلتزمون بمعايير المساهمات في ميزانية المنظمة.
ووفقا للصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي، يريد على وجه الخصوص، الموافقة على رفض واشنطن الدفاع عن حليف في الناتو أثناء الهجوم إذا لم تسهم هذه الدولة بأموال كافية في ميزانية حلف شمال الأطلسي.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم 27 فبراير/ شباط الفائت، أن بعض حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي ليس لديهم أي قوات عسكرية ولم ينفقوا أي أموال على الدفاع خلال السنوات الأربعين الماضية، ولا تستطيع أمريكا الاستمرار في دعمهم، فهذا غير عادل وغير مستدام.
وقال روبيو خلال مقابلة: "الشيء الوحيد الذي يهدد حلف شمال الأطلسي هو حقيقة أن لدينا حلفاء في الناتو بالكاد لديهم قوات عسكرية أو أن جيشهم ليس فعالاً للغاية لأنهم قضوا 40 عامًا دون إنفاق أي أموال عليه".
وأعرب روبيو عن استيائه من "حقيقة أننا نتحدث عن "دول غنية، وخاصة في أوروبا الغربية"، لديها موارد كافية وينبغي أن تستثمرها في الأمن القومي".