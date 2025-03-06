https://sarabic.ae/20250306/القادة-الأوروبيون-يتعهدون-بتعزيز-الاستعداد-الدفاعي-1098457179.html
القادة الأوروبيون يتعهدون بتعزيز الاستعداد الدفاعي
القادة الأوروبيون يتعهدون بتعزيز الاستعداد الدفاعي
سبوتنيك عربي
ذكر زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، يوم الخميس، في قمة في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيسرع في تعبئة الأدوات والتمويل اللازم... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T20:38+0000
2025-03-06T20:38+0000
2025-03-06T20:38+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في الوثيقة الختامية للاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي: "من خلال القيام بذلك، سيعزز الاتحاد استعداده الدفاعي الشامل، ويقلل من اعتماده الاستراتيجي، ويسد الفجوات الحرجة في القدرات، وبالتالي يعزز القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية عبر الاتحاد حتى يتمكن من تقديم المعدات بشكل أفضل بالكميات المطلوبة وبوتيرة متسارعة".ودعا المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى "تقديم مصادر إضافية لتمويل الدفاع على مستوى الاتحاد الأوروبي على الفور، بما في ذلك من خلال الفرص والحوافز الإضافية المقدمة لجميع الدول الأعضاء على أساس مبادئ الموضوعية وعدم التمييز والمعاملة المتساوية للدول الأعضاء في استخدام مخصصاتها الحالية بموجب برامج تمويل الاتحاد الأوروبي ذات الصلة".وتسلط الوثيقة الضوء أيضًا على أهمية تعبئة التمويل الخاص لصناعة الدفاع. وقد طُلب من المفوضية الأوروبية النظر في اتخاذ تدابير في هذا الاتجاه.
https://sarabic.ae/20250306/إعلام-ترامب-يزعم-تغيير-شكل-مشاركة-واشنطن-في-الناتو--1098449528.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
القادة الأوروبيون يتعهدون بتعزيز الاستعداد الدفاعي
ذكر زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، يوم الخميس، في قمة في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيسرع في تعبئة الأدوات والتمويل اللازم لتعزيز أمن الاتحاد الأوروبي وحماية مواطنيه.
وجاء في الوثيقة الختامية للاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي: "من خلال القيام بذلك، سيعزز الاتحاد استعداده الدفاعي الشامل، ويقلل من اعتماده الاستراتيجي، ويسد الفجوات الحرجة في القدرات، وبالتالي يعزز القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية عبر الاتحاد حتى يتمكن من تقديم المعدات بشكل أفضل بالكميات المطلوبة وبوتيرة متسارعة".
ويشير إلى أنه استنادا إلى استنتاجاته السابقة وفي ضوء الرسالة الأخيرة من رئيس المفوضية الأوروبية، فإن المجلس الأوروبي "يؤكد على الحاجة إلى مزيد من الزيادات الكبيرة في الإنفاق الأوروبي على الأمن والدفاع".
وبشكل خاص، رحب زعماء الدول الأعضاء باعتزام المفوضية الأوروبية تقديم توصية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي بتفعيل الاستثناء من القاعدة المالية - ميثاق الاستقرار والنمو - بطريقة منسقة "كتدبير فوري".
ودعا المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى "تقديم مصادر إضافية لتمويل الدفاع على مستوى الاتحاد الأوروبي على الفور، بما في ذلك من خلال الفرص والحوافز الإضافية المقدمة لجميع الدول الأعضاء على أساس مبادئ الموضوعية وعدم التمييز والمعاملة المتساوية للدول الأعضاء في استخدام مخصصاتها الحالية بموجب برامج تمويل الاتحاد الأوروبي ذات الصلة".
وتسلط الوثيقة الضوء أيضًا على أهمية تعبئة التمويل الخاص لصناعة الدفاع. وقد طُلب من المفوضية الأوروبية النظر في اتخاذ تدابير في هذا الاتجاه.