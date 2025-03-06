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تكريم "الأطفال الأيتام" بحضور رجال دين وفنانين.. مؤسسة خيرية تقدم دعما مهما للسوريين في مصر.. صور
تكريم "الأطفال الأيتام" بحضور رجال دين وفنانين.. مؤسسة خيرية تقدم دعما مهما للسوريين في مصر.. صور
سبوتنيك عربي
على مائدة رمضانية واحدة، يجتمع عشرات الأطفال مع أسرهم إلى جانب نخبة من رجال الدين والفنانين والإعلاميين، والجالية السورية في مصر. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
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مشهد يبعث بالفخر في عيون أطفال فقدوا أهلهم، فوجدوا في النخبة السورية بالقاهرة خير أهل، تركوا وطنهم مضطرين في سنوات ماضية، فاحتضنتهم مؤسسة "وطن"، والتي لم يكن اسمها مصادفة، إذ تعمل المؤسسة على تعزيز الهوية والوطنية بين الأطفال منذ بدء تعرفهم على حروف اللغة.وبمشاركة فنانين وإعلاميين ورجال دين، أقامت جمعية "وطن" حفل إفطار خيري للأيتام السوريين في القاهرة الكبرى، أمس الأربعاء.تحرص الجمعية طوال العام على تقديم الدعم النفسي والمادي للأطفال الأيتام السوريين في مصر، وكذلك الأيتام والمحتاجين من الجنسيات الأخرى.ويهدف حفل الإفطار السنوي الذي تقيمه الجمعية في شهر رمضان، لإدخال البهجة على الأطفال الذين يجتمعون على مائدة واحدة مع نخبة من الإعلاميين والفنانين ورجال الدين.وشارك الحضور الشيخ أحمد الطلحي، وقداسة القس جرجس عوض من الكنيسة الإنجيلية، وعازفة "الهارب" الفنانة المصرية، ياسمين الحربي.وتابع: "يعد من أبناء السوريين هم الفئة الأكثر احتياجا من حيث الظروف المعيشية والرعاية، خاصة أنهم فقدوا أهلهم أو أحدهم، كما فقدوا العيش داخل أوطانهم، منهم من اضطر ومنهم من قدم برغبته في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها سوريا منذ عام 2011".فيما تقول رئيس مجلس إدارة مؤسسة "وطن"، نجلاء البيطار، إن "المؤسسة تقيم العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية على مدار العام".وضمن أوجه الدعم المقدمة نهاية شهر مارس/ آذار الجاري ومع حلول عيد الفطر، تقيم المؤسسة "المعرض الدائم للملابس"، والذي تقدم من خلاله ملابس العيد للأسرة بالكامل، بحيث تخصص لكل أسرة قيمة مالية حسب عدد الأفراد، يحصلون بموجبها على الملابس الجديدة من المعرض.وإلى جانب المساعدات العينية المقدمة، فإن مؤسسة "وطن" تخصص "كروت قسائم" قيمة "الكارت" 600 جنيه يمنح للأسر الفقيرة والأيتام، والتي يمكنهم من خلاله شراء المواد التي يحتاجونها من منافذ سلاسل "ماركت" بما يعادل قيمة "الكارت".كما يحظى الأطفال الأيتام بالتعليم المجاني في مدرسة "وطن" إلى جانب العديد من أوجه الدعم التي تقدم لهم على مدار العام.وتهدف مؤسسة "وطن" أيضا لربط الأطفال بوطنهم الأم، إذ تحرص على حضور التراث السوري، واجراء مسابقات معلومات تاريخية عن سوريا.ويؤكد الدكتور فهد جبريني أن "حرص الفنانين ورجال الدين مشاركة الأطفال الإفطار السنوي، يمثّل قيمة هامة ويؤكد على تعزيز التلاحم العربي والتبادل الثقافي وتعزيز التواصل، ما ينعكس إيجابا على الأطفال".
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رمضان, رمضان شهر الخير, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار سوريا اليوم, حصري
رمضان, رمضان شهر الخير, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار سوريا اليوم, حصري

تكريم "الأطفال الأيتام" بحضور رجال دين وفنانين.. مؤسسة خيرية تقدم دعما مهما للسوريين في مصر.. صور

17:44 GMT 06.03.2025
© Sputnik . mohamed Hemidaجمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
جمعية وطن الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
حصري
على مائدة رمضانية واحدة، يجتمع عشرات الأطفال مع أسرهم إلى جانب نخبة من رجال الدين والفنانين والإعلاميين، والجالية السورية في مصر.
مشهد يبعث بالفخر في عيون أطفال فقدوا أهلهم، فوجدوا في النخبة السورية بالقاهرة خير أهل، تركوا وطنهم مضطرين في سنوات ماضية، فاحتضنتهم مؤسسة "وطن"، والتي لم يكن اسمها مصادفة، إذ تعمل المؤسسة على تعزيز الهوية والوطنية بين الأطفال منذ بدء تعرفهم على حروف اللغة.
وبمشاركة فنانين وإعلاميين ورجال دين، أقامت جمعية "وطن" حفل إفطار خيري للأيتام السوريين في القاهرة الكبرى، أمس الأربعاء.
تحرص الجمعية طوال العام على تقديم الدعم النفسي والمادي للأطفال الأيتام السوريين في مصر، وكذلك الأيتام والمحتاجين من الجنسيات الأخرى.
© Sputnik . mohamed Hemidaجمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
جمعية وطن الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
جمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
ويهدف حفل الإفطار السنوي الذي تقيمه الجمعية في شهر رمضان، لإدخال البهجة على الأطفال الذين يجتمعون على مائدة واحدة مع نخبة من الإعلاميين والفنانين ورجال الدين.
يقول عضو مجلس إدارة جمعية "وطن"، الدكتور فهد جبريني، إن "حفل الإفطار السنوي يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الجمعية على مدار العام، بمشاركة نحو 100 طفل مع أسرهم".
© Sputnik . mohamed Hemidaجمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
جمعية وطن الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
جمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
وشارك الحضور الشيخ أحمد الطلحي، وقداسة القس جرجس عوض من الكنيسة الإنجيلية، وعازفة "الهارب" الفنانة المصرية، ياسمين الحربي.
يؤكد جبريني في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تواجد الأطفال مع الفنانين ورجال الدين والإعلاميين يسهم في دعمهم نفسيا، وتعويضهم خاصة في ظل الأجواء الاحتفالية التي يتميز بها شهر رمضان".
© Sputnik . mohamed Hemidaجمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
جمعية وطن الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
جمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
وتابع: "يعد من أبناء السوريين هم الفئة الأكثر احتياجا من حيث الظروف المعيشية والرعاية، خاصة أنهم فقدوا أهلهم أو أحدهم، كما فقدوا العيش داخل أوطانهم، منهم من اضطر ومنهم من قدم برغبته في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها سوريا منذ عام 2011".
فيما تقول رئيس مجلس إدارة مؤسسة "وطن"، نجلاء البيطار، إن "المؤسسة تقيم العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية على مدار العام".
© Sputnik . mohamed Hemidaجمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
جمعية وطن الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
جمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
ووفق حديثها لـ" سبوتنيك"، فإن "الجمعية تقدم الكفالة الكاملة للأطفال والتعليم وكافة متطلباتهم، كما تقدم المؤسسة مئات السلا الغذائية للأسر الفقيرة من الجالية السورية في مصر، بالإضافة إلى 500 سلة غذائية للأطفال الأيتام بالإضافة لمساعدات مالية".
وضمن أوجه الدعم المقدمة نهاية شهر مارس/ آذار الجاري ومع حلول عيد الفطر، تقيم المؤسسة "المعرض الدائم للملابس"، والذي تقدم من خلاله ملابس العيد للأسرة بالكامل، بحيث تخصص لكل أسرة قيمة مالية حسب عدد الأفراد، يحصلون بموجبها على الملابس الجديدة من المعرض.
© Sputnik . mohamed Hemidaجمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
جمعية وطن الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
جمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
وإلى جانب المساعدات العينية المقدمة، فإن مؤسسة "وطن" تخصص "كروت قسائم" قيمة "الكارت" 600 جنيه يمنح للأسر الفقيرة والأيتام، والتي يمكنهم من خلاله شراء المواد التي يحتاجونها من منافذ سلاسل "ماركت" بما يعادل قيمة "الكارت".
كما يحظى الأطفال الأيتام بالتعليم المجاني في مدرسة "وطن" إلى جانب العديد من أوجه الدعم التي تقدم لهم على مدار العام.
© Sputnik . mohamed Hemidaجمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
جمعية وطن الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
جمعية "وطن" الخيرية تقيم حفل إفطار للأيتام السوريين بالعاصمة المصرية القاهرة، 5 مارس/ آذار 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
وتهدف مؤسسة "وطن" أيضا لربط الأطفال بوطنهم الأم، إذ تحرص على حضور التراث السوري، واجراء مسابقات معلومات تاريخية عن سوريا.
ويؤكد الدكتور فهد جبريني أن "حرص الفنانين ورجال الدين مشاركة الأطفال الإفطار السنوي، يمثّل قيمة هامة ويؤكد على تعزيز التلاحم العربي والتبادل الثقافي وتعزيز التواصل، ما ينعكس إيجابا على الأطفال".
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