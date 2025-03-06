دولة عربية تشهد ارتفاعا غريبا في المتسولين بشهر رمضان
© Unsplash/ Egor Myznik متسول في الشارع
© Unsplash/ Egor Myznik
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تزامنا مع قدوم شهر رمضان، تشهد الأسواق والأماكن العامة وأبواب المساجد في المجتمع المغربي، تجمهرا غير معتاد للمتسولين الذين يحاولون استغلال الطقوس الدينية في هذا الشهر للحصول الصدقات.
ظاهرة ملفتة للانتباه في رمضان
بيّن الباحث في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، الحسين العمري، أن التسول أصبحت ظاهرة لافتة للانتباه خلال شهر رمضان، حيث يكثر الإحسان؛ وهو ما يستغله المتسولون لكسب قلوب الآخرين واستعطافهم بأساليب وطرق مختلفة.
وفي هذا السياق، أوضح خالد التوزاني، رئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي، لموقع "هسبريس" أن وتيرة التسول تزداد بشكل لافت للانتباه في العشر الأواخر من رمضان، إلى درجة تثير الاستغراب وتفرض ضرورة تدخل رقابة الدولة للحد من هذه الظاهرة التي تسيء لصورة المغرب، خاصة أن كثيرا من المتسولين يستغلون الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
29 يونيو 2020, 22:30 GMT
أسباب زيادة حدة ظاهرة التسول
وأرجع التوازني سبب زيادة هذه الظاهرة إلى أن "السبب الرئيسي وراء ارتفاع حدة هذه الظاهرة في رمضان هو ورع المغاربة وكرمهم وتضامنهم حيث يقتسمون مع غيرهم كل ما يملكون، ولا يبخلون في تقديم ما لديهم".
وتابع أن هناك أسباب أخرى متعلقة بالضغوط الاقتصادية؛ مثل ارتفاع الأسعار التي "يمكن أن تدفع بعض الفقراء للتسول، فهذه الحالات محدودة جدا وأغلب أصحابها يمارسون بعض الحرف والمهن، ولا يقدرون على التسول عفة وحياء وأنفة".
الأماكن المفضلة للمتسولين
واعتبر التوزاني أن أبواب المساجد والطرق الموصلة إليها تعد أماكن مفضلة للمتسولين، وكذلك أبواب المتاجر والأسواق لإيهام الناس بأنهم في حاجة إلى الطعام.
وأضاف أن "بعض المتسولين يتعمدون إبراز حالة الضعف والحاجة الشديدة، حيث يعملون على استغلال تعاطف الناس معهم، واستغلال المشاعر الدينية في هذا الشهر، حيث يقدمون قصصا مؤثرة لجذب مزيد من التعاطف ويظهرون بمظهر الصلاح والتدين والظروف والزمن الصعب.. وغير ذلك من المبررات".
12 فبراير 2022, 11:38 GMT
حرفة ومهنة مرتبطة بشبكات إجرامية
ويرى العمري، أن "هذه الظاهرة تتجاوز كونها تعبيرا عن حاجة فردية ملحة؛ بل أصبحت مرتبطة بشبكات إجرامية تستخدم النساء والأطفال والهشاشة التي يعانون منها، من أجل جني أرباح طائلة".
وأشار إلى أن "التسول أصبح في وقتنا الحالي حرفة ومهنة للاغتناء السريع، وما حوادث القبض على متسولين يملكون عقارات وسيارات فارهة في السنوات الأخيرة إلا خير دليل على ذلك".
7 مارس 2019, 16:29 GMT
ظاهرة يصعب استئصالها
أكد التوزاني أن "القانون الجنائي يعاقب على التسول، إلا أن الواقع المجتمعي يفرز صورة أخرى، يعد التسول جزءا منها، حتى أن أغلب أفراد المجتمع المغربي تطبعوا مع هذه الظاهرة وتعايشوا معها".
واعتبر المتحدث ذاته أن "انتشار ثقافة العطف على الآخر وانتشار مجموعة من القيم النبيلة وسط المجتمع المغربي، تساهم في استمرار هذه الظاهرة، رغم أن هناك مواطنين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى امتهان التسول نتيجة ظروف اقتصادية أو اجتماعية ما؛ غير أن ذلك لا يبرر الظاهرة في حد ذاتها".
وأضاف أنه من الضروري العمل على تعزيز منظومات المساعدة الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة والعمل على تعزيز اللجوء إلى طرق وآليات المساعدة الفعّالة للمحتاجين.