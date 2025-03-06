https://sarabic.ae/20250306/دولة-عربية-تشهد-ارتفاعا-غريبا-في-المتسولين-بشهر-رمضان-1098435198.html

دولة عربية تشهد ارتفاعا غريبا في المتسولين بشهر رمضان

دولة عربية تشهد ارتفاعا غريبا في المتسولين بشهر رمضان

سبوتنيك عربي

تزامنا مع قدوم شهر رمضان، تشهد الأسواق والأماكن العامة وأبواب المساجد في المجتمع المغربي، تجمهرا غير معتاد للمتسولين الذين يحاولون استغلال الطقوس الدينية في... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T11:38+0000

2025-03-06T11:38+0000

2025-03-06T11:38+0000

مجتمع

العالم العربي

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ظاهرة ملفتة للانتباه في رمضانبيّن الباحث في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، الحسين العمري، أن التسول أصبحت ظاهرة لافتة للانتباه خلال شهر رمضان، حيث يكثر الإحسان؛ وهو ما يستغله المتسولون لكسب قلوب الآخرين واستعطافهم بأساليب وطرق مختلفة.أسباب زيادة حدة ظاهرة التسولوأرجع التوازني سبب زيادة هذه الظاهرة إلى أن "السبب الرئيسي وراء ارتفاع حدة هذه الظاهرة في رمضان هو ورع المغاربة وكرمهم وتضامنهم حيث يقتسمون مع غيرهم كل ما يملكون، ولا يبخلون في تقديم ما لديهم". الأماكن المفضلة للمتسولينوأضاف أن "بعض المتسولين يتعمدون إبراز حالة الضعف والحاجة الشديدة، حيث يعملون على استغلال تعاطف الناس معهم، واستغلال المشاعر الدينية في هذا الشهر، حيث يقدمون قصصا مؤثرة لجذب مزيد من التعاطف ويظهرون بمظهر الصلاح والتدين والظروف والزمن الصعب.. وغير ذلك من المبررات".حرفة ومهنة مرتبطة بشبكات إجراميةويرى العمري، أن "هذه الظاهرة تتجاوز كونها تعبيرا عن حاجة فردية ملحة؛ بل أصبحت مرتبطة بشبكات إجرامية تستخدم النساء والأطفال والهشاشة التي يعانون منها، من أجل جني أرباح طائلة". ظاهرة يصعب استئصالها أكد التوزاني أن "القانون الجنائي يعاقب على التسول، إلا أن الواقع المجتمعي يفرز صورة أخرى، يعد التسول جزءا منها، حتى أن أغلب أفراد المجتمع المغربي تطبعوا مع هذه الظاهرة وتعايشوا معها".وأضاف أنه من الضروري العمل على تعزيز منظومات المساعدة الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة والعمل على تعزيز اللجوء إلى طرق وآليات المساعدة الفعّالة للمحتاجين.

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