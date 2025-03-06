https://sarabic.ae/20250306/رئيس-تحالف-حقوقي-عربي-لـسبوتنيك-أطلقنا-مبادرة-للحوار-بين-كل-الأطياف-في-السودان-لإنهاء-الحرب-1098450488.html

رئيس تحالف حقوقي عربي لـ"سبوتنيك": أطلقنا مبادرة للحوار بين كل الأطياف في السودان لإنهاء الحرب

رئيس تحالف حقوقي عربي لـ"سبوتنيك": أطلقنا مبادرة للحوار بين كل الأطياف في السودان لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

أكد رئيس تحالف القوى والشخصيات السورية والعربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الدكتور فارس يغمور، أن الأوضاع المتردية في السودان وبعد غياب رؤى الحل، جاءت مبادرة... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T17:15+0000

2025-03-06T17:15+0000

2025-03-06T17:15+0000

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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "نعتقد أن طرح رؤية جديدة قد يسهم في كسر الجمود".وأشار يغمور، إلى أن نجاح المبادرة مرهون بتفاعل الأطراف المعنية، ولدينا تواصل مع العديد من الشخصيات والمنظمات الفاعلة في السودان، مما يعزز فرص تحقيق حل عادل ومستدام.وقال يغمور، إن "مبادرتنا جاءت انطلاقا من المسؤولية القانونية والإنسانية الملقاه على عاتقنا، والتي ندعو من خلالها كافة الأطراف السودانية إلى التجاوب مع دعوة لحوار وطني شامل برعاية التحالف وبمشاركة ممثلين عن مختلف القوى الوطنية والسياسية والمجتمعية السودانية، إلى جانب شخصيات حقوقية دولية، ليكون هذا الحوار نقطة انطلاق لعملية سياسية متكاملة، تتأسس على مبادئ العدالة والمصالحة واحترام حقوق الإنسان، وصولًا إلى وضع خارطة طريق واضحة تُفضي إلى وقف فوري للنزاع، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وتأمين عودة النازحين واللاجئين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية سليمة".وقال التحالف في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية والتحديات السياسية العميقة التي يمر بها السودان، وما يترتب عليها من معاناة إنسانية متزايدة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يؤكد تحالف القوى والشخصيات السورية والعربية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامه الثابت والمبدئي بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في السودان، بعيدًا عن كل أشكال الانحياز والتفرقة بين الأطراف المتنازعة، وذلك من خلال إطلاق مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وإيجاد حل سياسي مستدام ينهي النزاع القائم ويعيد الاستقرار إلى البلاد".ودعا البيان، كافة القوى والأحزاب والحركات إلى حوار شامل برعاية التحالف ورعاية إقليمية ودولية ليكون هذا الحوار نقطة انطلاق لعملية سياسية متكاملة، تتأسس على مبادئ العدالة والمصالحة واحترام حقوق الإنسان، وصولًا إلى وضع خارطة طريق واضحة تُفضي إلى وقف فوري للنزاع، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وتأمين عودة النازحين واللاجئين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية سليمة.وتابع البيان، في هذا السياق: "يعلن التحالف دعمه الكامل للجهود الإغاثية والإنسانية في السودان، ويؤكد استعداده للتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من النزاع، وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وإيواء، بما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة".كما دعا التحالف مجددا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وكافة القوى الوطنية والإقليمية والدولية إلى دعم هذه المبادرة، والعمل الجاد على إنهاء الأزمة السودانية عبر الحلول السلمية والحوار البناء، بعيدًا عن التدخلات التي تعمّق النزاع وتزيد من معاناة المدنيين.

https://sarabic.ae/20250306/مجلس-الأمن-الدولي-يعرب-عن-قلقه-البالغ-إزاء-توقيع-ميثاق-لإنشاء-سلطة-حكم-موازية-في-السودان-1098424174.html

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