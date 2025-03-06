https://sarabic.ae/20250306/زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يعلنون-عزمهم-تعزيز-القدرات-العسكرية-لأوكرانيا-حتى-بعد-انتهاء-الصراع-1098458570.html
الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع
الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع
سبوتنيك عربي
أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية تعتزم تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع، مع الاستمرار في المطالبة بضمانات... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T23:32+0000
2025-03-06T23:32+0000
2025-03-07T00:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بروكسل - سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة اليوم أنه "في ضوء المفاوضات بشأن السلام الشامل والعادل والدائم، فإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد لمواصلة المساهمة في ضمانات الأمن على أساس كفاءاتها وقدراتها، وفقا للقانون الدولي".وتعهد الاتحاد الأوروبي أيضا "بالمساهمة في تدريب وتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وتكثيف العمل على مواصلة دعم وتطوير صناعة الدفاع الأوكرانية وتعميق تعاونها مع صناعة الدفاع الأوروبية".وأكد زعماء 26 دولة من أصل 27، في البيان الختامي للقمة، اعتزامهم مواصلة وزيادة الضغوط على روسيا من خلال فرض العقوبات.
https://sarabic.ae/20250306/إعلام-بريطانيا-بدأت-بجمع-تحالف-من-الدول-الراغبة-في-مساعدة-أوكرانيا-1098449178.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع
23:32 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 00:04 GMT 07.03.2025)
أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية تعتزم تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع، مع الاستمرار في المطالبة بضمانات أمنية لكييف.
بروكسل - سبوتنيك
. وجاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة اليوم أنه "في ضوء المفاوضات بشأن السلام الشامل والعادل والدائم، فإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد لمواصلة المساهمة في ضمانات الأمن على أساس كفاءاتها وقدراتها، وفقا للقانون الدولي".
وتعهد الاتحاد الأوروبي أيضا "بالمساهمة في تدريب وتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وتكثيف العمل على مواصلة دعم وتطوير صناعة الدفاع الأوكرانية وتعميق تعاونها مع صناعة الدفاع الأوروبية".
وأكد زعماء 26 دولة من أصل 27، في البيان الختامي للقمة، اعتزامهم مواصلة وزيادة الضغوط على روسيا
من خلال فرض العقوبات.