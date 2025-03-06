https://sarabic.ae/20250306/علماء-روس-يبتكرون-فحما-حيويا-يزيل-99-من-المعادن-الثقيلة-من-التربة-الملوثة--1098445781.html

علماء روس يبتكرون فحما حيويا يزيل 99% من المعادن الثقيلة من التربة الملوثة

علماء روس يبتكرون فحما حيويا يزيل 99% من المعادن الثقيلة من التربة الملوثة

سبوتنيك عربي

قام مجموعة من العلماء الروس بتحسين قدرة الفحم الحيوي، وهو مادة مسامية تحدث بشكل طبيعي، على امتصاص الرصاص والنحاس من التربة. 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T14:46+0000

2025-03-06T14:46+0000

2025-03-06T14:46+0000

مجتمع

علوم

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ووفقا للبحث الذي تم نشره في مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، تم إدخال هياكل إطارية معدنية عضوية ذات قيم مسامية قياسية، والتي تربط المعادن الثقيلة بشكل فعال، في هيكل الفحم الحيوي. ومن خلال زيادة مساحة السطح والتفاعل بشكل أكثر نشاطًا مع المعادن، أزال المركب الناتج ما يصل إلى 99% من النحاس والرصاص من عينات التربة الملوثة، وسيؤدي تحسين حالة التربة إلى زيادة خصوبة التربة وزيادة غلة المحاصيل.نتيجة لعمل المؤسسات المعدنية والكيميائية والزراعة المكثفة واستخدام المبيدات الحشرية والنقل البري تدخل المعادن الثقيلة مثل الرصاص والنحاس إلى التربة.تعتبر مشكلة تلوث التربة بالمعادن الثقيلة ذات صلة بشكل خاص بالمناطق الصناعية في روسيا، على سبيل المثال، مناطق تشيليابينسك وسفيردلوفسك وكيميروفو، حيث تم تطوير علم المعادن تاريخياً، وكذلك المناطق الزراعية الجنوبية، حيث يتم استخدام الكيماويات الزراعية بشكل مكثف.تعد منطقة روستوف، إحدى المناطق الزراعية الرئيسية في البلاد، لديها أيضًا عدد من الشركات الكبيرة على أراضيها والتي لها تأثير سلبي على البيئة. ولذلك يبحث العلماء عن طرق لتنظيف التربة من المعادن الثقيلة التي تلوثها.يمكن أن يكون الفحم الحيوي بمثابة ممتص صديق للبيئة للمعادن الثقيلة، مما يؤدي أيضًا إلى تحسين جودة التربة وزيادة خصوبتها.يجب استخدام كميات كبيرة من الفحم الحيوي لمعالجة التربة. يمكن تحسين خصائص هذا الماص عن طريق إضافة مواد إلى جزيئاته تعمل على ربط المعادن بشكل أكثر نشاطًا، بالإضافة إلى تكوين مسام إضافية وزيادة مساحة السطح.ابتكر باحثون من الجامعة الفيدرالية الجنوبية (روستوف أون دون) مركبًا نانويًا يعتمد على الفحم الحيوي وإطار معدني عضوي.ولإنشاء المركب النانوي، اختار الباحثون إطارًا معدنيًا عضويًا مدروسًا جيدًا، يحتوي على الحديد. تم تصنيعه في المختبر باستخدام مسحوق الحديد والحمض العضوي.وأظهرت دراسة بنية المادة الناتجة أن الإطار المعدني العضوي زاد مساحة سطح الفحم الحيوي ستة أضعاف بسبب المسام الإضافية.ويشير هذا إلى أن المادة الجديدة يجب أن تكون أكثر فعالية في جمع المعادن الثقيلة. ولإثبات ذلك، أضاف العلماء المركب النانوي إلى عينات التربة الملوثة بكميات معروفة من الرصاص والنحاس. للمقارنة، تم استخدام الفحم الحيوي، الذي لم يتم إدخال أي إطار معدني عضوي في هيكله.وتبين أن المركب النانوي يزيل ما يصل إلى 99% من المعادن الثقيلة من التربة حتى مع ارتفاع محتواها في العينات، بينما تنخفض كفاءة الفحم الحيوي مع التلوث الشديد إلى 82%.

https://sarabic.ae/20250306/دولة-عربية-تطلق-مشروعًا-ضخمًا-يجمع-بين-الطاقة-الشمسية-وتخزين-البطاريات-1098435737.html

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