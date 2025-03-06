https://sarabic.ae/20250306/مشهد-طريف-لقيام-الشرطة-باقتياد-خنزير-تائه-إلى-الغابة-فيديو-1098448069.html
مشهد طريف لقيام الشرطة باقتياد خنزير تائه إلى الغابة... فيديو
مشهد طريف لقيام الشرطة باقتياد خنزير تائه إلى الغابة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر قيام ضباط الشرطة من ولاية كاتي فروتسواف في بولندا بمرافقة خنزير بري كان تائها إلى الغابة. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T15:53+0000
2025-03-06T15:53+0000
2025-03-06T16:16+0000
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ورصد الفيديو الحيوان وهو يركض مطيعًا خلف سيارة الشرطة في مشهد لطيف، بتشجيع من أحد رجال الشرطة، الذي أطلق عليه لقب "فرانوس".وتعاني بولندا منذ فترة طويلة من مشكلة الخنازير البرية، التي تدخل المدن والبلدات بحثًا عن الطعام وتحفر أحواض الزهور والمروج والحدائق.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, منوعات
مشهد طريف لقيام الشرطة باقتياد خنزير تائه إلى الغابة... فيديو
15:53 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 16:16 GMT 06.03.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر قيام ضباط الشرطة من ولاية كاتي فروتسواف في بولندا بمرافقة خنزير بري كان تائها إلى الغابة.
ورصد الفيديو الحيوان وهو يركض مطيعًا خلف سيارة الشرطة في مشهد لطيف، بتشجيع من أحد رجال الشرطة، الذي أطلق عليه لقب "فرانوس".
وظهر الشرطي في الفيديو هو يشجع الخنزير: "هيا يا فرانوس، أنت نفقد الوزن، هيا، فقط القليل وسنكون في الغابة".
وتعاني بولندا منذ فترة طويلة من مشكلة الخنازير البرية، التي تدخل المدن والبلدات بحثًا عن الطعام وتحفر أحواض الزهور والمروج والحدائق.