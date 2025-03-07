https://sarabic.ae/20250307/أفضل-10-دول-أفريقية-تمتلك-أكبر-مساحة-من-الأراضي-الزراعية-1098475609.html
أفضل 10 دول أفريقية تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية
أفضل 10 دول أفريقية تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية
سبوتنيك عربي
تعتبر الأراضي الزراعية من أهم العناصر الداعمة للاقتصاد الداخلي للدول، إذ يمكن وصفها أنها من بين المصارد الاستراتيجية للناتج المحلي الإجمالي في بعض الأحيان،... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T13:44+0000
2025-03-07T13:44+0000
2025-03-07T13:44+0000
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أفضل 10 دول أفريقية تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية
تعتبر الأراضي الزراعية من أهم العناصر الداعمة للاقتصاد الداخلي للدول، إذ يمكن وصفها أنها من بين المصارد الاستراتيجية للناتج المحلي الإجمالي في بعض الأحيان، نظرا لدورها في الاقتصاد وفي دعم الاكتفاء الذاتي والمالي لأي بلد. يقدم فريق "سبوتنيك" قائمة بأفضل 10 دول أفريقية تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية، لتضعها بين أيديكم بطريقة مبسطة.