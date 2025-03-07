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اتصالات بين وجهاء الساحل والسلطات السورية الجديدة للتهدئة وتجنيب البلاد حربا أهلية
اتصالات بين وجهاء الساحل والسلطات السورية الجديدة للتهدئة وتجنيب البلاد حربا أهلية
سبوتنيك عربي
أحداث متسارعة شهدتها الأرضي السورية خلال الـ24 الساعة الماضية، تمثلت بهجوم عناصر يتبعون للنظام السوري السابق، باتجاه دورية تابعة لإدارة الأمن العام، أثناء... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T18:28+0000
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وفي هذا السياق، قال المحامي عارف الأحمد من مدينة اللاذقية السورية، لـ"سبوتنيك"، إن "الساحل السوري شهد خلال الساعات القليلة الماضية، اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للحكومة السورية المؤقتة مع قوات تتبع للنظام السوري السابق، على محاور عدة في ريف اللاذقية منها الدالية وبيت عانا، وتوسعت لتشمل مدينة القرداحة وريفها وصولاً إلى ريف مدينة طرطوس، حيث استخدمت الأسلحة المتوسطة في بداية الأمر، ليتطور المشهد إلى استخدام الأسلحة الثقيلة راجمات صواريخ ودبابات، وقصف عبر الطيران المروحي، الذي استخدمته القوات في الحكومة المؤقتة"، على حد قوله.وحول الجرائم التي سجلت في مناطق عدة بحق المدنيين، أكد الأحمد وقوع ما يقارب 106 ضحايا من المدنيين لحد اللحظة، جراء دخول عناصر مسلحة مجهولة الهوية وقيامها بعمليات إعدام ميدانية، بحق عوائل بكاملها في أرياف حماه الغربية واللاذقية وطرطوس، بينهم نساء وأطفال.وكشف الأحمد عن وجود اتصالات مكثفة بين وجهاء منطقة الساحل السوري مع قيادة العمليات العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، لتحييد المدنيين من أي أعمال انتقامية بعد تسجيل حوادث إعدامات ميدانية، وهذه الاتصالات جاءت بنتائج جديدة على الأرض.وختم الأحمد بتوجيه نداء إلى أهالي الساحل السوري، للتعاون مع وجهاء المنطقة في مبادرة التهدئة، وطلب من القيادة العسكرية الجديدة في البلاد، "وضع حد للمجموعات المسلحة مجهولة الهوية، التي دخلت إلى قرى الساحل، وارتكبت مجازر بحق الأهالي"، مؤكدًا أن "التصعيد لن يفيد أي طرف من الأطراف، وأن التهدئة هي السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء في البلاد وترسيخ مفهوم العيش المشترك بين كافة مكونات الشعب السوري".
https://sarabic.ae/20250307/تصويت-برأيك-هل-أحداث-سوريا-هي-نتيجة-تدخل-خارجي-أم-حراك-شعبي--1098461751.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

اتصالات بين وجهاء الساحل والسلطات السورية الجديدة للتهدئة وتجنيب البلاد حربا أهلية

18:28 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 18:32 GMT 07.03.2025)
© Sputnikصورة متداولة لدخول "إدارة العمليات العسكرية" لقرى وبلدات ريف اللاذقية
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik
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أحداث متسارعة شهدتها الأرضي السورية خلال الـ24 الساعة الماضية، تمثلت بهجوم عناصر يتبعون للنظام السوري السابق، باتجاه دورية تابعة لإدارة الأمن العام، أثناء محاولتها اعتقال عدد من شباب بلدة الدالية بريف محافطة اللاذقية على الساحل السوري.
وفي هذا السياق، قال المحامي عارف الأحمد من مدينة اللاذقية السورية، لـ"سبوتنيك"، إن "الساحل السوري شهد خلال الساعات القليلة الماضية، اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للحكومة السورية المؤقتة مع قوات تتبع للنظام السوري السابق، على محاور عدة في ريف اللاذقية منها الدالية وبيت عانا، وتوسعت لتشمل مدينة القرداحة وريفها وصولاً إلى ريف مدينة طرطوس، حيث استخدمت الأسلحة المتوسطة في بداية الأمر، ليتطور المشهد إلى استخدام الأسلحة الثقيلة راجمات صواريخ ودبابات، وقصف عبر الطيران المروحي، الذي استخدمته القوات في الحكومة المؤقتة"، على حد قوله.

وتابع الأحمد: "هذه التطورات على الأرض دفعت الإدارة العسكرية الجديدة، إلى استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة من مختلف المحافظات السورية باتجاه منطقة الساحل السوري، حيث ارتفعت حدة الاشتباكات في المنطقة وسجل مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص بين طرفي الاشتباك".

مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
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وحول الجرائم التي سجلت في مناطق عدة بحق المدنيين، أكد الأحمد وقوع ما يقارب 106 ضحايا من المدنيين لحد اللحظة، جراء دخول عناصر مسلحة مجهولة الهوية وقيامها بعمليات إعدام ميدانية، بحق عوائل بكاملها في أرياف حماه الغربية واللاذقية وطرطوس، بينهم نساء وأطفال.
وكشف الأحمد عن وجود اتصالات مكثفة بين وجهاء منطقة الساحل السوري مع قيادة العمليات العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، لتحييد المدنيين من أي أعمال انتقامية بعد تسجيل حوادث إعدامات ميدانية، وهذه الاتصالات جاءت بنتائج جديدة على الأرض.

وحذّر الأحمد من الحملات التي تدار على وسائل التواصل الاجتماعي من أطراف عدة، هدفها زرع الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب السوري، داعيًا إلى ضبط النفس والابتعاد عن أي وسيلة تحريض، تؤدي إلى اشتعال حرب أهلية في البلاد لا تحمد نتائجها.

وختم الأحمد بتوجيه نداء إلى أهالي الساحل السوري، للتعاون مع وجهاء المنطقة في مبادرة التهدئة، وطلب من القيادة العسكرية الجديدة في البلاد، "وضع حد للمجموعات المسلحة مجهولة الهوية، التي دخلت إلى قرى الساحل، وارتكبت مجازر بحق الأهالي"، مؤكدًا أن "التصعيد لن يفيد أي طرف من الأطراف، وأن التهدئة هي السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء في البلاد وترسيخ مفهوم العيش المشترك بين كافة مكونات الشعب السوري".
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