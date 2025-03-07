https://sarabic.ae/20250307/اتصالات-بين-وجهاء-الساحل-والسلطات-السورية-الجديدة-للتهدئة-وتجنيب-البلاد-حربا-أهلية-1098481837.html

اتصالات بين وجهاء الساحل والسلطات السورية الجديدة للتهدئة وتجنيب البلاد حربا أهلية

اتصالات بين وجهاء الساحل والسلطات السورية الجديدة للتهدئة وتجنيب البلاد حربا أهلية

سبوتنيك عربي

أحداث متسارعة شهدتها الأرضي السورية خلال الـ24 الساعة الماضية، تمثلت بهجوم عناصر يتبعون للنظام السوري السابق، باتجاه دورية تابعة لإدارة الأمن العام، أثناء... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T18:28+0000

2025-03-07T18:28+0000

2025-03-07T18:32+0000

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وفي هذا السياق، قال المحامي عارف الأحمد من مدينة اللاذقية السورية، لـ"سبوتنيك"، إن "الساحل السوري شهد خلال الساعات القليلة الماضية، اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للحكومة السورية المؤقتة مع قوات تتبع للنظام السوري السابق، على محاور عدة في ريف اللاذقية منها الدالية وبيت عانا، وتوسعت لتشمل مدينة القرداحة وريفها وصولاً إلى ريف مدينة طرطوس، حيث استخدمت الأسلحة المتوسطة في بداية الأمر، ليتطور المشهد إلى استخدام الأسلحة الثقيلة راجمات صواريخ ودبابات، وقصف عبر الطيران المروحي، الذي استخدمته القوات في الحكومة المؤقتة"، على حد قوله.وحول الجرائم التي سجلت في مناطق عدة بحق المدنيين، أكد الأحمد وقوع ما يقارب 106 ضحايا من المدنيين لحد اللحظة، جراء دخول عناصر مسلحة مجهولة الهوية وقيامها بعمليات إعدام ميدانية، بحق عوائل بكاملها في أرياف حماه الغربية واللاذقية وطرطوس، بينهم نساء وأطفال.وكشف الأحمد عن وجود اتصالات مكثفة بين وجهاء منطقة الساحل السوري مع قيادة العمليات العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، لتحييد المدنيين من أي أعمال انتقامية بعد تسجيل حوادث إعدامات ميدانية، وهذه الاتصالات جاءت بنتائج جديدة على الأرض.وختم الأحمد بتوجيه نداء إلى أهالي الساحل السوري، للتعاون مع وجهاء المنطقة في مبادرة التهدئة، وطلب من القيادة العسكرية الجديدة في البلاد، "وضع حد للمجموعات المسلحة مجهولة الهوية، التي دخلت إلى قرى الساحل، وارتكبت مجازر بحق الأهالي"، مؤكدًا أن "التصعيد لن يفيد أي طرف من الأطراف، وأن التهدئة هي السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء في البلاد وترسيخ مفهوم العيش المشترك بين كافة مكونات الشعب السوري".

https://sarabic.ae/20250307/تصويت-برأيك-هل-أحداث-سوريا-هي-نتيجة-تدخل-خارجي-أم-حراك-شعبي--1098461751.html

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