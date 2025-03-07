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لقاء سبوتنيك
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خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
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ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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https://sarabic.ae/20250307/الخارجية-السعودية-تجدد-رفضها-لتهجير-الشعب-الفلسطيني-1098485530.html
الخارجية السعودية تجدد رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني
الخارجية السعودية تجدد رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
جددت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لأي دعوات أو أفكار تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T21:42+0000
2025-03-07T21:40+0000
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وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه بشكل فوري.وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن السعودية تواصل عملها مع الدول الأخرى عبر التحالف الدولي لدعم حل الدولتين، مؤكدًا أن السلام الدائم والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وذلك على أساس حل الدولتين كنهج استراتيجي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.وأضاف أن السعودية ستظل داعمة للقضية الفلسطينية من خلال تعزيز الجهود العربية والإسلامية المشتركة، مشيرًا إلى أن الرياض استضافت قمتين عربيتين إسلاميتين استثنائيتين في عامي 2023 و2024، نتج عنهما تشكيل لجنة وزارية برئاسة المملكة لوقف العدوان على غزة واتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق سلام مستدام، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول الداعمة للسلام.وفي وقت سابق، كشف السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية مايك هرتسوغ، عن اجتماع سري جمع مبعوثًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمسؤول سعودي رفيع المستوى، بهدف بحث إمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين.وفي لقاء صحفي مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس السبت، أشار هرتسوغ إلى أن إسرائيل "أضاعت فرصة" لتوقيع اتفاق تطبيع مع السعودية، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ويناير/كانون الثاني 2025، ولكنه في الوقت نفسه، أعرب عن ثقته بأن الاتفاق "سيتم في النهاية"، لكنه أقر بعدم معرفته بالتوقيت الدقيق لتحقيقه.يأتي ذلك وسط تأكيد مستمر من المسؤولين السعوديين على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مشروط بإقامة دولة فلسطينية، ما يعكس موقف المملكة "الثابت" تجاه القضية الفلسطينية، كما تطرّق هرتسوغ إلى تصاعد التوترات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية السابقة، خلال العدوان على غزة.وأوضح أن تنفيذ إسرائيل لعمليات عسكرية دون إبلاغ الإدارة الأمريكية مسبقا، بما في ذلك هجمات ضد إيران واغتيال شخصيات بارزة، أدى إلى استياء كبير في واشنطن.وكشف هرتسوغ أن وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، كان قد اتخذ قرارًا بفرض عقوبات على وحدة 504، إحدى أكثر الوحدات الإسرائيلية سرية، قبل التدخل في اللحظات الأخيرة وإحباط تنفيذ القرار.
https://sarabic.ae/20250306/ترامب-سأتوجه-للسعودية-لإبرام-اتفاق-بتريليون-دولار-1098458399.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الخارجية السعودية تجدد رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني

21:42 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayصورة للحظة وصول وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى العاصمة اللبنانية بيروت
صورة للحظة وصول وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
جددت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لأي دعوات أو أفكار تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، الذي ناقش العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين.
وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه بشكل فوري.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن السعودية تواصل عملها مع الدول الأخرى عبر التحالف الدولي لدعم حل الدولتين، مؤكدًا أن السلام الدائم والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وذلك على أساس حل الدولتين كنهج استراتيجي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
وأضاف أن السعودية ستظل داعمة للقضية الفلسطينية من خلال تعزيز الجهود العربية والإسلامية المشتركة، مشيرًا إلى أن الرياض استضافت قمتين عربيتين إسلاميتين استثنائيتين في عامي 2023 و2024، نتج عنهما تشكيل لجنة وزارية برئاسة المملكة لوقف العدوان على غزة واتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق سلام مستدام، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول الداعمة للسلام.
وفي وقت سابق، كشف السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية مايك هرتسوغ، عن اجتماع سري جمع مبعوثًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمسؤول سعودي رفيع المستوى، بهدف بحث إمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين.
وفي لقاء صحفي مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس السبت، أشار هرتسوغ إلى أن إسرائيل "أضاعت فرصة" لتوقيع اتفاق تطبيع مع السعودية، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ويناير/كانون الثاني 2025، ولكنه في الوقت نفسه، أعرب عن ثقته بأن الاتفاق "سيتم في النهاية"، لكنه أقر بعدم معرفته بالتوقيت الدقيق لتحقيقه.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
ترامب: سأتوجه للسعودية لإبرام اتفاق بتريليون دولار
أمس, 22:53 GMT
يأتي ذلك وسط تأكيد مستمر من المسؤولين السعوديين على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مشروط بإقامة دولة فلسطينية، ما يعكس موقف المملكة "الثابت" تجاه القضية الفلسطينية، كما تطرّق هرتسوغ إلى تصاعد التوترات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية السابقة، خلال العدوان على غزة.
وأوضح أن تنفيذ إسرائيل لعمليات عسكرية دون إبلاغ الإدارة الأمريكية مسبقا، بما في ذلك هجمات ضد إيران واغتيال شخصيات بارزة، أدى إلى استياء كبير في واشنطن.
وكشف هرتسوغ أن وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، كان قد اتخذ قرارًا بفرض عقوبات على وحدة 504، إحدى أكثر الوحدات الإسرائيلية سرية، قبل التدخل في اللحظات الأخيرة وإحباط تنفيذ القرار.
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