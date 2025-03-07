https://sarabic.ae/20250307/الصين-غزة-ملك-للشعب-الفلسطيني-وهي-جزء-لا-يتجزأ-من-الأراضي-الفلسطينية-1098459244.html

الصين: غزة ملك للشعب الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

الصين: غزة ملك للشعب الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني، وأن فصله عن باقي الأراضي الفلسطينية غير ممكن، مشددًا على أن العالم لن يشهد... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T03:51+0000

2025-03-07T03:51+0000

2025-03-07T03:51+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي سنوي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني (برلمان جمهورية الصين الشعبية) إن: "غزة ملك للشعب الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه "بدون السلام في الشرق الأوسط، لن يكون العالم مستقرًا. كانت القضية الفلسطينية دائمًا في قلب قضية الشرق الأوسط".وأضاف: "سنواصل السعي بعزم من أجل العدالة والسلام والتنمية لشعوب الشرق الأوسط".واستضافت القاهرة، الثلاثاء الماضي، قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي استمرت لمدة ستة أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا. وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وانتهت المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250206/الخارجية-الصينية-غزة-ليست-ورقة-مساومة-سياسية-1097524899.html

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