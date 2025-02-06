https://sarabic.ae/20250206/الخارجية-الصينية-غزة-ليست-ورقة-مساومة-سياسية-1097524899.html

الخارجية الصينية: غزة ليست ورقة مساومة سياسية

الخارجية الصينية: غزة ليست ورقة مساومة سياسية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، معارضتها بقوة المقترح الأمريكي بتهجير سكان قطاع غزة. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T08:10+0000

2025-02-06T08:10+0000

2025-02-06T08:10+0000

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وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، إنها "تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن غزة ليست ورقة مساومة سياسية.وأضاف البيان أن "غزة يجب ألا تكون هدفا لقانون الغاب"، مشيرا إلى أن "الحرب الإسرائيلية دمرت القطاع وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، أنه أوعز للجيش بتحضير خطة لمغادرة سكان غزة براً وبحراً وجواً.وقال كاتس، في تصريحات له، إنه أصدر توجيهاته للجيش بتحضير خطط لفتح المجال أمام الهجرة الطوعية من قطاع غزة، مشيرا إلى الخطط تتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية، فضلاً عن ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو.ورحب الوزير الإسرائيلي، بما وصفها "الخطة الجريئة للرئيس الأمريكي"، والتي قد تسمح لعدد كبير من السكان في غزة بالمغادرة إلى أماكن مختلفة في العالم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا: "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.

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https://sarabic.ae/20250206/نتنياهو-معظم-الدول-العربية-لم-تعد-ترى-في-إسرائيل-العدو-الأول-1097522479.html

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