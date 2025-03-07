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لقاء سبوتنيك
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"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
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جنوب السودان... مقتل 27 جنديا في هجوم على مروحية أممية
جنوب السودان... مقتل 27 جنديا في هجوم على مروحية أممية
سبوتنيك عربي
تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تقوم بمهمة إنقاذ لإخلاء قوات جنوب سودانية، لإطلاق نار في مدينة ناسير شمالي البلاد، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل 27... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T18:00+0000
2025-03-07T18:00+0000
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ونقل موقع "صوت نيجريا" عن البعثة الأممية في جنوب السودان، أن طاقم المروحية كان يحاول إخلاء العسكريين بعد اشتباكات عنيفة في ناسير بين القوات الوطنية وميليشيا "الجيش الأبيض"، وهي مجموعة مرتبطة بقوات موالية لنائب الرئيس الأول ريك مشار، وفقًا لحكومة الرئيس سلفا كير.من جانبه، أفاد وزير الإعلام في دولة جنوب السودان بمقتل نحو 27 من الجنود الجنوب سودانيين في الهجوم على الطائرة التابعة للأمم المتحدة.ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، الهجوم بأنه "مثير للاشمئزاز وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي"، وأضاف: "نأسف أيضًا لمقتل أولئك الذين كنا نحاول إخلاءهم، خاصة بعد أن تلقينا تأكيدات بضمان مرور آمن. نحث على إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم".يذكر أن "الجيش الأبيض"، الذي يتكون معظمه من أفراد ينتمون إلى مجموعة الـ"نوير" العرقية، قاتل إلى جانب قوات مشار خلال الحرب الأهلية التي استمرت من عام 2013 إلى عام 2018، والتي واجهت فيها قوات موالية للرئيس كير، يغلب عليها أفراد من مجموعة الـ"دينكا" العرقية.
https://sarabic.ae/20250306/بعد-سلسلة-اعتقالات-لخصومه-سلفا-كير-يؤكد-أن-جنوب-السودان-لن-يعود-إلى-الحرب-مرة-أخرى-1098426717.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان, الأخبار

جنوب السودان... مقتل 27 جنديا في هجوم على مروحية أممية

18:00 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مروحية مي-8 ام تي في تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Valentin Kapustin
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تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تقوم بمهمة إنقاذ لإخلاء قوات جنوب سودانية، لإطلاق نار في مدينة ناسير شمالي البلاد، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل 27 عسكريا بينهم ضابط برتبة جنرال، وفقًا لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
ونقل موقع "صوت نيجريا" عن البعثة الأممية في جنوب السودان، أن طاقم المروحية كان يحاول إخلاء العسكريين بعد اشتباكات عنيفة في ناسير بين القوات الوطنية وميليشيا "الجيش الأبيض"، وهي مجموعة مرتبطة بقوات موالية لنائب الرئيس الأول ريك مشار، وفقًا لحكومة الرئيس سلفا كير.
من جانبه، أفاد وزير الإعلام في دولة جنوب السودان بمقتل نحو 27 من الجنود الجنوب سودانيين في الهجوم على الطائرة التابعة للأمم المتحدة.
رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
بعد سلسلة اعتقالات لخصومه... سلفا كير يؤكد أن جنوب السودان لن يعود إلى الحرب مرة أخرى
أمس, 07:09 GMT
ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، الهجوم بأنه "مثير للاشمئزاز وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي"، وأضاف: "نأسف أيضًا لمقتل أولئك الذين كنا نحاول إخلاءهم، خاصة بعد أن تلقينا تأكيدات بضمان مرور آمن. نحث على إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم".
يذكر أن "الجيش الأبيض"، الذي يتكون معظمه من أفراد ينتمون إلى مجموعة الـ"نوير" العرقية، قاتل إلى جانب قوات مشار خلال الحرب الأهلية التي استمرت من عام 2013 إلى عام 2018، والتي واجهت فيها قوات موالية للرئيس كير، يغلب عليها أفراد من مجموعة الـ"دينكا" العرقية.
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