https://sarabic.ae/20250307/جنوب-السودان-مقتل-27-جنديا-في-هجوم-على-مروحية-أممية--1098481192.html
جنوب السودان... مقتل 27 جنديا في هجوم على مروحية أممية
جنوب السودان... مقتل 27 جنديا في هجوم على مروحية أممية
سبوتنيك عربي
تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تقوم بمهمة إنقاذ لإخلاء قوات جنوب سودانية، لإطلاق نار في مدينة ناسير شمالي البلاد، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل 27... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T18:00+0000
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ونقل موقع "صوت نيجريا" عن البعثة الأممية في جنوب السودان، أن طاقم المروحية كان يحاول إخلاء العسكريين بعد اشتباكات عنيفة في ناسير بين القوات الوطنية وميليشيا "الجيش الأبيض"، وهي مجموعة مرتبطة بقوات موالية لنائب الرئيس الأول ريك مشار، وفقًا لحكومة الرئيس سلفا كير.من جانبه، أفاد وزير الإعلام في دولة جنوب السودان بمقتل نحو 27 من الجنود الجنوب سودانيين في الهجوم على الطائرة التابعة للأمم المتحدة.ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، الهجوم بأنه "مثير للاشمئزاز وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي"، وأضاف: "نأسف أيضًا لمقتل أولئك الذين كنا نحاول إخلاءهم، خاصة بعد أن تلقينا تأكيدات بضمان مرور آمن. نحث على إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم".يذكر أن "الجيش الأبيض"، الذي يتكون معظمه من أفراد ينتمون إلى مجموعة الـ"نوير" العرقية، قاتل إلى جانب قوات مشار خلال الحرب الأهلية التي استمرت من عام 2013 إلى عام 2018، والتي واجهت فيها قوات موالية للرئيس كير، يغلب عليها أفراد من مجموعة الـ"دينكا" العرقية.
https://sarabic.ae/20250306/بعد-سلسلة-اعتقالات-لخصومه-سلفا-كير-يؤكد-أن-جنوب-السودان-لن-يعود-إلى-الحرب-مرة-أخرى-1098426717.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان, الأخبار
جنوب السودان... مقتل 27 جنديا في هجوم على مروحية أممية
تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تقوم بمهمة إنقاذ لإخلاء قوات جنوب سودانية، لإطلاق نار في مدينة ناسير شمالي البلاد، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل 27 عسكريا بينهم ضابط برتبة جنرال، وفقًا لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
ونقل موقع
"صوت نيجريا" عن البعثة الأممية في جنوب السودان، أن طاقم المروحية كان يحاول إخلاء العسكريين بعد اشتباكات عنيفة في ناسير بين القوات الوطنية وميليشيا "الجيش الأبيض"، وهي مجموعة مرتبطة بقوات موالية لنائب الرئيس الأول ريك مشار، وفقًا لحكومة الرئيس سلفا كير.
من جانبه، أفاد وزير الإعلام في دولة جنوب السودان بمقتل نحو 27 من الجنود الجنوب سودانيين في الهجوم على الطائرة التابعة للأمم المتحدة.
ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، الهجوم بأنه "مثير للاشمئزاز وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي"، وأضاف: "نأسف أيضًا لمقتل أولئك الذين كنا نحاول إخلاءهم، خاصة بعد أن تلقينا تأكيدات بضمان مرور آمن. نحث على إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم".
يذكر أن "الجيش الأبيض"، الذي يتكون معظمه من أفراد ينتمون إلى مجموعة الـ"نوير" العرقية، قاتل إلى جانب قوات مشار خلال الحرب الأهلية التي استمرت من عام 2013 إلى عام 2018، والتي واجهت فيها قوات موالية للرئيس كير، يغلب عليها أفراد من مجموعة الـ"دينكا" العرقية.