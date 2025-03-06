https://sarabic.ae/20250306/بعد-سلسلة-اعتقالات-لخصومه-سلفا-كير-يؤكد-أن-جنوب-السودان-لن-يعود-إلى-الحرب-مرة-أخرى-1098426717.html

بعد سلسلة اعتقالات لخصومه... سلفا كير يؤكد أن جنوب السودان لن يعود إلى الحرب مرة أخرى

بعد سلسلة اعتقالات لخصومه... سلفا كير يؤكد أن جنوب السودان لن يعود إلى الحرب مرة أخرى

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، أن بلاده لن تعود إلى الحرب مرة أخرى، وذلك بعد سلسلة من الاعتقالات لمسؤولين بينهم وزير النفط وآخرون في الجيش متحالفون... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T07:09+0000

2025-03-06T07:09+0000

2025-03-06T07:09+0000

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وقال متحدث باسم حكومة جنوب السودان، إن "الرئيس سلفا كير أعلن أن بلاده لن تعود إلى الحرب"، وذلك في أول تعليق له على اعتقالات عدد من خصومه. وكان متحدث باسم ريك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان قد صرح أمس الأربعاء، بأن قوات الأمن اعتقلت وزير النفط بووت كانغ تشول، وعددا من القادة العسكريين الكبار المتحالفين مع مشار، مما يهدد اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات.ووصف المتحدث، اعتقال نائب قائد الجيش بأنه "انتهاك مباشر" لاتفاق تقاسم السلطة الموقع عام 2018 بين مشار وسلفاكير، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض الاتفاق بأكمله للخطر.وقال مشار، إن عزل العديد من حلفائه من مناصب في الحكومة هدد اتفاق سلام 2018 بينه وبين كير الذي أنهى حربا أهلية استمرت لخمس سنوات قتل فيها أكثر من 400 ألف شخص.وشهدت مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اشتباكا مسلحا عنيفا عند مقر الإقامة الجبرية لرئيس المخابرات السابق، أكول كور.ونقلت صحيفة "السوداني" عن الجنرال لول رواي كوانغ، المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، قوله بأن إطلاق النار الكثيف الذي سمع ليل الخميس حدث نتيجة لسوء تفاهم بين حراسه ووحدة حماية الرئيس، لكن الوضع تحت السيطرة.وأضاف القائد العسكري في جنوب السودان أن "سوء الفهم حدث بين القوات المنتشرة في مقر إقامة رئيس المخابرات السابق، الذي وُضع تحت الإقامة الجبرية منذ إعفائه من منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول".وأوضح الجنرال كوانغ أن القوات المنتشرة قُسّمت إلى وحدتين، واحدة للحماية الداخلية وأخرى للحماية الخارجية، وكانت مهمتها مراقبة الجنرال كور، ولكن حدث خلاف بين الوحدتين، الداخلية والخارجية، ما أدى إلى اشتباك مسلح عنيف مساء اليوم لأسباب لم تُكشف بعد.وبحسب الجنرال كوانغ، أسفر الاشتباك عن إصابة جنديين بجروح قبل أن يتدخل رئيس الأركان العام لاحتواء الوضع، ودعا كوانغ سكان جوبا إلى التزام الهدوء وعدم الذعر.

https://sarabic.ae/20250305/جنوب-السودان-اعتقال-وزير-النفط-ومسؤولين-عسكريين-متحالفين-مع-رياك-مشار-1098412137.html

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