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خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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https://sarabic.ae/20250305/جنوب-السودان-اعتقال-وزير-النفط-ومسؤولين-عسكريين-متحالفين-مع-رياك-مشار-1098412137.html
جنوب السودان: اعتقال وزير النفط ومسؤولين عسكريين متحالفين مع رياك مشار
جنوب السودان: اعتقال وزير النفط ومسؤولين عسكريين متحالفين مع رياك مشار
سبوتنيك عربي
سادت حالة من التوترات الشديدة، في جوبا عاصمة جنوب السودان، في وقت تحاصر فيه القوات الأمنية، مقر إقامة نائب الرئيس سلفا كير، رياك مشار. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T12:46+0000
2025-03-05T12:46+0000
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وأكد متحدث باسم نائب الرئيس بدولة جنوب السودان، في تصريحات صحفية، اعتقال وزير النفط ومسؤولين عسكريين متحالفين مع رياك مشار.يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان الفريق جابرييل دوب التابع لجناح رياك مشار المعارض، وذلك بعدما سيطرت مجموعة مسلحة متحالفة معه على قاعدة عسكرية في شمال البلاد.وقال مشار، الذي تحولت خصومته السياسية مع الرئيس سلفا كير إلى حرب أهلية، إن عزل العديد من حلفائه من مناصب في الحكومة هدد اتفاق سلام 2018 بينه وبين كير الذي أنهى حربا أهلية استمرت لخمس سنوات قتل فيها أكثر من 400 ألف شخص.وشهدت مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اشتباكا مسلحا عنيفا عند مقر الإقامة الجبرية لرئيس المخابرات السابق، أكول كور. ونقلت صحيفة "السوداني" عن الجنرال لول رواي كوانغ، المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، قوله بأن إطلاق النار الكثيف الذي سمع ليل الخميس حدث نتيجة لسوء تفاهم بين حراسه ووحدة حماية الرئيس، لكن الوضع تحت السيطرة.وأضاف القائد العسكري في جنوب السودان أن "سوء الفهم حدث بين القوات المنتشرة في مقر إقامة رئيس المخابرات السابق، الذي وُضع تحت الإقامة الجبرية منذ إعفائه من منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول".وأوضح الجنرال كوانغ أن القوات المنتشرة قُسّمت إلى وحدتين، واحدة للحماية الداخلية وأخرى للحماية الخارجية، وكانت مهمتها مراقبة الجنرال كور، ولكن حدث خلاف بين الوحدتين، الداخلية والخارجية، ما أدى إلى اشتباك مسلح عنيف مساء اليوم لأسباب لم تُكشف بعد.وبحسب الجنرال كوانغ، أسفر الاشتباك عن إصابة جنديين بجروح قبل أن يتدخل رئيس الأركان العام لاحتواء الوضع، ودعا كوانغ سكان جوبا إلى التزام الهدوء وعدم الذعر.
https://sarabic.ae/20241123/جنوب-السودان-اشتباك-مسلح-عنيف-عند-مقر-الإقامة-الجبرية-لرئيس-المخابرات-السابق-1095110454.html
https://sarabic.ae/20241206/السودان-والي-جنوب-دارفور-يكشف-وجود-5-مهابط-سرية-في-الولاية-1095547858.html
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أخبار جنوب السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار جنوب السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

جنوب السودان: اعتقال وزير النفط ومسؤولين عسكريين متحالفين مع رياك مشار

12:46 GMT 05.03.2025
© Getty Images / Anadoluرياك مشار نائب رئيس جنوب السودان سلفا كير
رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان سلفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Getty Images / Anadolu
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سادت حالة من التوترات الشديدة، في جوبا عاصمة جنوب السودان، في وقت تحاصر فيه القوات الأمنية، مقر إقامة نائب الرئيس سلفا كير، رياك مشار.
وأكد متحدث باسم نائب الرئيس بدولة جنوب السودان، في تصريحات صحفية، اعتقال وزير النفط ومسؤولين عسكريين متحالفين مع رياك مشار.
يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان الفريق جابرييل دوب التابع لجناح رياك مشار المعارض، وذلك بعدما سيطرت مجموعة مسلحة متحالفة معه على قاعدة عسكرية في شمال البلاد.
جيش جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
جنوب السودان.. اشتباك مسلح عنيف عند مقر الإقامة الجبرية لرئيس المخابرات السابق
23 نوفمبر 2024, 09:13 GMT
وقال مشار، الذي تحولت خصومته السياسية مع الرئيس سلفا كير إلى حرب أهلية، إن عزل العديد من حلفائه من مناصب في الحكومة هدد اتفاق سلام 2018 بينه وبين كير الذي أنهى حربا أهلية استمرت لخمس سنوات قتل فيها أكثر من 400 ألف شخص.
وشهدت مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اشتباكا مسلحا عنيفا عند مقر الإقامة الجبرية لرئيس المخابرات السابق، أكول كور.
ونقلت صحيفة "السوداني" عن الجنرال لول رواي كوانغ، المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، قوله بأن إطلاق النار الكثيف الذي سمع ليل الخميس حدث نتيجة لسوء تفاهم بين حراسه ووحدة حماية الرئيس، لكن الوضع تحت السيطرة.
وأضاف القائد العسكري في جنوب السودان أن "سوء الفهم حدث بين القوات المنتشرة في مقر إقامة رئيس المخابرات السابق، الذي وُضع تحت الإقامة الجبرية منذ إعفائه من منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول".
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
السودان.. والي جنوب دارفور يكشف وجود 5 مهابط "سرية" في الولاية
6 ديسمبر 2024, 11:22 GMT
وأوضح الجنرال كوانغ أن القوات المنتشرة قُسّمت إلى وحدتين، واحدة للحماية الداخلية وأخرى للحماية الخارجية، وكانت مهمتها مراقبة الجنرال كور، ولكن حدث خلاف بين الوحدتين، الداخلية والخارجية، ما أدى إلى اشتباك مسلح عنيف مساء اليوم لأسباب لم تُكشف بعد.
وبحسب الجنرال كوانغ، أسفر الاشتباك عن إصابة جنديين بجروح قبل أن يتدخل رئيس الأركان العام لاحتواء الوضع، ودعا كوانغ سكان جوبا إلى التزام الهدوء وعدم الذعر.
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