على قمة هرم قديم.. اكتشاف دمى أثرية عمرها 2400 عام بتعبيرات "فريدة".. صور
© Photo / Unsplash/ Florencia Dalla Lastaتمثال أثري
تمثال أثري
© Photo / Unsplash/ Florencia Dalla Lasta
تابعنا عبر
توصل علماء آثار إلى اكتشاف نادر في موقع سان إيسيدرو في السلفادور، حيث تم العثور على مجموعة من التماثيل الطينية الغريبة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2400 عام، وذلك على قمة هرم قديم، ما يمثل حدثا استثنائيا في أبحاث أمريكا الوسطى.
وقاد الفريق البحثي عالم الآثار يان شيمانسكي، من جامعة وارسو، وتمكنوا من العثور على 5 تماثيل صغيرة تُعرف باسم "بوليناس"، يُعتقد أنها تعود إلى نحو 400 عام قبل الميلاد، وتصور التماثيل الأربعة 3 نساء ورجلا واحد، ويُرجح أنها كانت تُستخدم في طقوس دينية قديمة.
تعبيرات وجهية غريبة
تتميز هذه الدمى بتعبيرات متغيرة حسب زاوية النظر إليها، إذ أنها من مستوى العين تبدو غاضبة، بينما من الأعلى تظهر مبتسمة، أما لو تم النظر إليها من الأسفل، فإنها تعكس ملامح الخوف، وفقا لموقع "لايف ساينس".
ووصف شيمانسكي هذه التماثيل بأنها "ممثلة الطقوس"، مشيرًا إلى احتمال استخدامها في عروض دينية.
Archaeologists in El Salvador uncovered five unique 2,400 year old ceramic puppets atop a grand pyramid in 2022, revealing clues about ancient rituals and ties to Central American culture.— Vanquish Adept (@VanquishAdept) March 5, 2025
Detailed in Antiquity on March 5, these figurines, four female and one male, range from… pic.twitter.com/ZRXKqXrJI1
أهمية الاكتشاف
وعلى الرغم من أن التماثيل صغيرة الحجم، إذ يتراوح طولها بين 10 و30 سنتيمترا، إلا أن ترتيبها حسب الطول أضفى مزيدا من الغموض حول وظيفتها.
30 ديسمبر 2024, 10:45 GMT
التمثال الذكري الفريد
يبلغ طول 3 من الدمى الخمس المكتشفة نحو قدم واحدة (30 سنتيمترا)، بينما يبلغ طول الدمى الأخرى أقصر إذ يبلغ 0.6 قدم (18 سنتيمترا) و0.3 قدم (10 سنتيمترات)، وتم تصوير التماثيل الثلاثة الأكبر حجما عارية ولا ترتدي شعرا أو مجوهرات، لكن التماثيل الأصغر حجما صُنعت "بخصلات من الشعر على جباهها وأذنين في شحمة الأذن"، كما كتب الباحثون في الدراسة.
كما كتب علماء الآثار أن التماثيل الأكبر حجما لها رؤوس متحركة وأفواه مفتوحة، مثل الدمى الحديثة، وربما تم استخدامها في مشهد مسرحي أو لوحة لنقل رسائل أو قصص من "أحداث يمكن فك شفرتها بسهولة، أسطورية أو حقيقية"، والتي فقدت الآن، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه التماثيل تمثل أفرادا حقيقيين.
وكان التمثال الذكري الوحيد كامل، وهو الأول من نوعه، ويتميز بتصميمات خطية دقيقة على الوجه، يُعتقد أنها تمثل وشما أو نوعا من التشويه الطقسي.
ويرجح العلماء أن هذه التماثيل كانت جزءا من طقوس دينية أو عروضا شعائرية أقيمت في الموقع، ما يعزز فهم الطقوس والمعتقدات القديمة في المنطقة.