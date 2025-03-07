https://sarabic.ae/20250307/فلسطينيون-يودعون-بيوتهم-وينقذون-مقتنيات-من-منازلهم-قبل-هدمهما-في-مخيم-نور-شمس-شمالي-الضفة-1098439980.html

فلسطينيون يودعون بيوتهم وينقذون مقتنيات من منازلهم قبل هدمهما في مخيم نور شمس شمالي الضفة

فلسطينيون يودعون بيوتهم وينقذون مقتنيات من منازلهم قبل هدمهما في مخيم نور شمس شمالي الضفة

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية ضد شمال الضفة الغربية، منذ 45 يوما، ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T12:00+0000

2025-03-07T12:00+0000

2025-03-07T12:00+0000

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وتعيش مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية ومخيماها، طولكرم ونور شمس، أوقاتا عصيبة مع توسع العملية العسكرية لليوم الـ 39 على التوالي، وسط تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.وداع البيوت وإنقاذ بعض المقتنياتوفي الوقت الذي يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لهدم عشرات البيوت في مخيم نور شمس، يندفع عشرات الفلسطينيين النازحين خارج المخيم، للوصول إلى بيوتهم داخل المخيم ووداعها، ويسابقون الزمن لإنقاذ ما يمكن إخراجه من مقتنيات بيوتهم، قبيل هدم الجيش الإسرائيلي 17 منزلا في المخيم.وعلى طريق لم تعد تعرفها بعدما دمرت بفعل الجرافات الإسرائيلية، تسابق النازحة من مخيم نور شمس، عبير سالم، للوصول إلى بيتها، لتلقى عائلتها التي بقيت في المخيم، وتحتضن طفليها، وبكلام قليل تعبر عبير عما تشعر به، وتقول لوكالة "سبوتنيك": "رأيت الناس تندفع نحو المخيم، فقدمت لعلي التقي بعائلتي التي بقيت في المخيم، وسأذهب إلى البيت لعلي أجد ما يمكن أخذه قبل الهدم".وتتفقد النازحة أميرة عارف منزلها في مخيم نور شمس، وقد وجدته مدمرا من الداخل، وحاولت أن تستجمع قواها، وهي تتذكر منزل العائلة الذي عاشت فيه طوال حياتها، وتراه للمرة الأخيرة، وتقول الحاجة أميرة لـ "سبوتنيك": "ما يحدث صعب علي، هنا لنا ذكريات وحياة، وأفضل إبقاء كل شيء في المنزل، لكني سآخذ مضطرة بعض الأغطية والأدوات الصغيرة والهواتف، وأودع منزلي لعلي أعود إليه مرة أخرى".وعلى أعتاب منزله في مخيم نور شمس، يجد النازح عصام فحماوي، أسلاك المتفجرات التي يستخدموها في هدم المنازل، ويقول عصام لوكالة "سبوتنيك": "لقد غامرنا في الدخول إلى المخيم، لكننا نريد توديعه، وجلب بعض المقتنيات، وجدنا كل شيء مدمرا، وحاولت الحصول على بعض الأوراق الرسمية، وما يمكن أخذه".ويضيف: "إن الدمار الحاصل في مخيمات الشمال في جنين وطولكرم وطوباس، لن ينال من عزيمتنا وإرادتنا، وحتى لو أصبحت المخيمات كومة من الركام، سنعود لها ونعيدها كما كانت، وسنبقى بثبات وصمود".وأما الحاجة ابتسام عبد الرحمن، فلم تجد شيئا في منزلها تأخذه، جراء الخراب الذي لحق به من الداخل، وتشير الحاجة ابتسام إلى أن المخيم دمر بشكل كبير، وتضيف: "لقد عدت فوجدت بيتي، والمخيم مدمر، ولم أجد ما أخذه، لكني وجدت صورة شقيقي وهي تعني لي الكثير، وأرى مع كل هذا الدمار ما زالت معنويات أهالي المخيم عالية".ووثقت "سبوتنيك" مشاهد المواطنين وهم يحاولون إخلاء حاجياتهم ومستلزماتهم من منازلهم قبل تدميرها، وسط إعاقة الجيش الإسرائيلي لهم، ووثقت مشاهد الدمار داخل المخيم بعد 26 يوما من العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة.ويشهد مخيم نور شمس تصعيدا مستمرا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في طولكرم شمالي الضفة، ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات الهدم والمداهمات المتكررة للمنازل بعد تفجير أبوابها، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا منها، وتحوليها لثكنات عسكرية، إضافة إلى تدمير واسع وكامل للبنية التحتية والممتلكات من المنازل والمحلات التجارية التي تعرضت للهدم والتفجير والحرق.

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