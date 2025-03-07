https://sarabic.ae/20250307/قرار-مفاجئ-بإقالة-المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-ما-السبب؟-1098476492.html

قرار مفاجئ بإقالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.. ما السبب؟

قرار مفاجئ بإقالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.. ما السبب؟

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرارا مفاجئا بإقالة المتحدث الرسمي باسمه. 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T14:44+0000

2025-03-07T14:44+0000

2025-03-07T14:44+0000

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ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد "اتفق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وهاغاري (دانيال المتحدث باسم الجيش)، على رحيل الأخير".وأعرب زامير، في البيان، عن "تقديره الكبير لسنوات الخدمة القتالية المهمة التي قضاها هاغاري، لصالح إسرائيل"، مضيفًا أن هاغاري قام بدوره "باحترافية وتفان خلال واحدة من أكثر الحروب تعقيدا في تاريخ إسرائيل".لكن تقارير إسرائيلية، كشفت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قرر عدم ترقية دانيال هاغاري، إلى رتبة نائب أميرال، وهو ما أدى إلى إنهاء خدمته في الجيش.وجاء القرار رغم ترشيح هاغاري لقيادة البحرية الإسرائيلية، وتوصية رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، بترقيته، وذلك بعد توبيخه بسبب تصريحات مثيرة للجدل عندما انتقد قانونا مقترحا من شأنه أن يمنح الحصانة لأولئك، الذين يسربون معلومات سرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لموقع "واي نت" الإسرائيلي.فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه تحت ضغط من الحكومة الإسرائيلية، أنهى إيال زامير، عمل دانيال هاغاري، ورفض طلبه لتولي منصب الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية لدى أمريكا، مبررا قراره بترقية الضباط الذين شاركوا في القتال بقطاع غزة.وأعرب الجيش الإسرائيلي عن صدمته من إقالة المتحدث باسمه (هاغاري)، وأنه يستعد لممارسة القيادة السياسة ضغوطا لتعيين شخصية ليست بالضرورة من الجيش، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ولفتت إلى أن من بين المرشحين المحتملين لخلافة هاغاري، المقدم بيني أهارون.وتابعت أن المحيطين برئيس الوزراء الإسرائيلي، كانوا على علم قبل أشهر بإقالة هاغاري.

https://sarabic.ae/20250307/تقرير-تراجع-ثقة-الإسرائيليين-في-الجيش-بسبب-نتائج-تحقيقات-طوفان-الأقصى-1098467351.html

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