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الجيش الروسي يشن ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية للقوات الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20250307/لأول-مرة-في-التاريخ-أمريكا-تنشئ-احتياطيا-من-البيتكوين-بقرار-من-ترامب-1098463743.html
لأول مرة في التاريخ... أمريكا تنشئ احتياطيا من "البيتكوين" بقرار من ترامب
لأول مرة في التاريخ... أمريكا تنشئ احتياطيا من "البيتكوين" بقرار من ترامب
سبوتنيك عربي
في خطوة غير مسبوقة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في مجال العملات... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T09:12+0000
2025-03-07T09:12+0000
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وفي بيان رسمي، قال البيت الأبيض أمس الخميس، إنه سيتم تمويل الاحتياطي عبر البيتكوين المصادَر من القضايا الجنائية والمدنية، على أن يُحتفظ به كأصل احتياطي طويل الأجل دون بيعه.كما سيسمح الأمر التنفيذي بوضع استراتيجيات لشراء المزيد من البيتكوين دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.كذلك، ينص القرار على إنشاء مخزون للأصول الرقمية الأخرى المصادَرة، مع منح وزارة الخزانة صلاحية إدارتها، بما في ذلك احتمال بيعها عند الحاجة.وستقدم جميع الوكالات الحكومية كشفا كاملا بممتلكاتها من الأصول الرقمية لضمان إدارة مركزية ومنظمة لهذه الأصول.وفي الإطار، صرح ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن هذا الاحتياطي سيكون بمثابة "فورت نوكس رقمي"، في إشارة إلى المنشأة الأمريكية الشهيرة التي تخزن فيها الحكومة احتياطياتها من الذهب.كما أوضح أن هذه الأصول لم تُشترَ من قبل الحكومة، بل تم الاستحواذ عليها من خلال المحاكم، وستُنقل إلى هذا الاحتياطي الاستراتيجي لتُخزَّن لأجل غير مسمى.
https://sarabic.ae/20250228/هبوط-مفاجئ-للبيتكوين-خسائر-تتجاوز-20-من-ذروتها-التاريخية-1098251709.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار

لأول مرة في التاريخ... أمريكا تنشئ احتياطيا من "البيتكوين" بقرار من ترامب

09:12 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
تابعنا عبر
في خطوة غير مسبوقة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في مجال العملات المشفرة.
وفي بيان رسمي، قال البيت الأبيض أمس الخميس، إنه سيتم تمويل الاحتياطي عبر البيتكوين المصادَر من القضايا الجنائية والمدنية، على أن يُحتفظ به كأصل احتياطي طويل الأجل دون بيعه.
كما سيسمح الأمر التنفيذي بوضع استراتيجيات لشراء المزيد من البيتكوين دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.
كذلك، ينص القرار على إنشاء مخزون للأصول الرقمية الأخرى المصادَرة، مع منح وزارة الخزانة صلاحية إدارتها، بما في ذلك احتمال بيعها عند الحاجة.
عملات رقمية مشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
هبوط مفاجئ للبيتكوين... خسائر تتجاوز 20% من ذروتها التاريخية
28 فبراير, 08:10 GMT
وستقدم جميع الوكالات الحكومية كشفا كاملا بممتلكاتها من الأصول الرقمية لضمان إدارة مركزية ومنظمة لهذه الأصول.
وفي الإطار، صرح ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن هذا الاحتياطي سيكون بمثابة "فورت نوكس رقمي"، في إشارة إلى المنشأة الأمريكية الشهيرة التي تخزن فيها الحكومة احتياطياتها من الذهب.

وبحسب ساكس، تمتلك الحكومة الأمريكية نحو 200 ألف بيتكوين، بقيمة تُقدّر بنحو 17.5 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

كما أوضح أن هذه الأصول لم تُشترَ من قبل الحكومة، بل تم الاستحواذ عليها من خلال المحاكم، وستُنقل إلى هذا الاحتياطي الاستراتيجي لتُخزَّن لأجل غير مسمى.
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