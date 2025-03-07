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الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين
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https://sarabic.ae/20250307/مصر-صاعقة-برق-تقتل-امرأة-وتصيب-أخرى-1098468053.html
مصر.. صاعقة برق تقتل امرأة وتصيب أخرى
مصر.. صاعقة برق تقتل امرأة وتصيب أخرى
سبوتنيك عربي
لقيت سيدة مصرية مصرعها وأصيب أخرى إثر صاعقة برق، بعد هطول غزير للأمطار على أنحاء واسعة من البلاد، أمس الخميس. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T11:41+0000
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وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، مساء أمس الخميس، بأن عزبة الأغا التابعة لقرية دماط بمركز قطور بمحافظة الغربية، قد شهدت مصرع امرأة وإصابة أخرى بسبب صاعقة برق، وتم نقلهما لمستشفى قطور العام.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بمصرع سيدة وإصابة أخرى بسبب البرق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية الى عزبة الأغا وتبين مصرع سيدة فى العقد الخامس من عمرها وإصابة أخرى بحروق فى الذراع نتيجة للبرق.ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن المرأة المتوفية جاء عليها البرق أثناء سقوط الأمطار مما أدى إلى مصرع السيدة وإصابة الأخرى، في وقت تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قطور المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.وشهدت مناطق واسعة من الأراضي المصرية، أمس الخميس، سقوط الأمطار بغزارة لم تعهدها البلاد منذ فترة طويلة، حيث انهمرت الأمطار الرعدية بكثافة.
https://sarabic.ae/20220507/أمطار-خفيفة-تضرب-مصر-الأحد-1061971096.html
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مصر.. صاعقة برق تقتل امرأة وتصيب أخرى

11:41 GMT 07.03.2025
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
لقيت سيدة مصرية مصرعها وأصيب أخرى إثر صاعقة برق، بعد هطول غزير للأمطار على أنحاء واسعة من البلاد، أمس الخميس.
وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، مساء أمس الخميس، بأن عزبة الأغا التابعة لقرية دماط بمركز قطور بمحافظة الغربية، قد شهدت مصرع امرأة وإصابة أخرى بسبب صاعقة برق، وتم نقلهما لمستشفى قطور العام.
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
سقوط أمطار خفيفة على مصر الأحد
7 مايو 2022, 22:57 GMT
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بمصرع سيدة وإصابة أخرى بسبب البرق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية الى عزبة الأغا وتبين مصرع سيدة فى العقد الخامس من عمرها وإصابة أخرى بحروق فى الذراع نتيجة للبرق.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن المرأة المتوفية جاء عليها البرق أثناء سقوط الأمطار مما أدى إلى مصرع السيدة وإصابة الأخرى، في وقت تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قطور المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وشهدت مناطق واسعة من الأراضي المصرية، أمس الخميس، سقوط الأمطار بغزارة لم تعهدها البلاد منذ فترة طويلة، حيث انهمرت الأمطار الرعدية بكثافة.
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