مفاجأة تمت في صمت.. من الذي عاد إلى مصر بعد سنوات عديدة؟

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ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا
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علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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لقاء سبوتنيك
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15:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
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حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
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ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
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06:00 GMT
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25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
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مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
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https://sarabic.ae/20250307/مفاجأة-تمت-في-صمت-من-الذي-عاد-إلى-مصر-بعد-سنوات-عديدة-1098480084.html
مفاجأة تمت في صمت.. من الذي عاد إلى مصر بعد سنوات عديدة؟
مفاجأة تمت في صمت.. من الذي عاد إلى مصر بعد سنوات عديدة؟
سبوتنيك عربي
شهدت الساعات الماضية، عودة شخصية تنتمي إلى الأسرة المصرية المالكة في العهد الملكي إلى القاهرة، بعد غياب سنوات طويلة، وفي هدوء دون ضجيج إعلامي. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T17:15+0000
2025-03-07T17:15+0000
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وترك الأمير محمد علي، حفيد الملك فاروق، حياة الرفاهية في باريس لتحقيق حلمه بالعودة إلى مصر، التي حكمها جده، حتى تخلى عن السلطة في خمسينيات القرن الماضي، عقب اندلاع ثورة 23 يوليو/ تموز 1952.وأعرب محمد علي، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 46 عاما، عن سعادته بالعودة إلى "الوطن المستعاد"، بحسب تعبيره، واعتبر أن عودته إلى مصر تمثل للبعض "مصالحة تاريخية" بين العهدين الملكي والجمهوري.وأكد علي، في تصريحاته لوسائل إعلام فرنسية، بعد وصوله إلى مصر، على "عدم سعيه لأي طموحات سياسية".ويدير محمد علي، شركة استشارات عقارية في باريس، لكنه قرر العودة إلى مصر بدعم من زوجته الأميرة نوال ظاهر، المنتمية للأسرة الملكية الأفغانية المخلوعة، التي أرادت تربية أطفالهما في بيئة قريبة من جذورهما.وإلى جانب تحسين لغته العربية، يسعى محمد علي، للحفاظ على الإرث الثقافي والفني للعائلة الملكية ونقله إلى الأجيال القادمة، معتبرًا أنه تاريخ يستحق التكريم.وفي عام 2014، منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الملك فؤاد الثاني، والد الأمير محمد علي، جواز سفر دبلوماسيا، مسجلا وظيفته "ملك مصر السابق"، ما اعتبره علي تتويجا لمسار طويل من الاعتراف بإرث العائلة.
https://sarabic.ae/20220328/طنطاوي-نجل-صانع-طربوش-الملك-فاروق-يتشبث-بمهنة-الآباء-لحمايتها-من-الانقراض-1060588629.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

مفاجأة تمت في صمت.. من الذي عاد إلى مصر بعد سنوات عديدة؟

17:15 GMT 07.03.2025
© Photo / Unsplash/ eslam Adel القاهرة ليلا
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Photo / Unsplash/ eslam Adel
تابعنا عبر
شهدت الساعات الماضية، عودة شخصية تنتمي إلى الأسرة المصرية المالكة في العهد الملكي إلى القاهرة، بعد غياب سنوات طويلة، وفي هدوء دون ضجيج إعلامي.
وترك الأمير محمد علي، حفيد الملك فاروق، حياة الرفاهية في باريس لتحقيق حلمه بالعودة إلى مصر، التي حكمها جده، حتى تخلى عن السلطة في خمسينيات القرن الماضي، عقب اندلاع ثورة 23 يوليو/ تموز 1952.
وأعرب محمد علي، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 46 عاما، عن سعادته بالعودة إلى "الوطن المستعاد"، بحسب تعبيره، واعتبر أن عودته إلى مصر تمثل للبعض "مصالحة تاريخية" بين العهدين الملكي والجمهوري.
وأكد علي، في تصريحاته لوسائل إعلام فرنسية، بعد وصوله إلى مصر، على "عدم سعيه لأي طموحات سياسية".
ويدير محمد علي، شركة استشارات عقارية في باريس، لكنه قرر العودة إلى مصر بدعم من زوجته الأميرة نوال ظاهر، المنتمية للأسرة الملكية الأفغانية المخلوعة، التي أرادت تربية أطفالهما في بيئة قريبة من جذورهما.
أحمد طنطاوي صانع الطرابيش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
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وإلى جانب تحسين لغته العربية، يسعى محمد علي، للحفاظ على الإرث الثقافي والفني للعائلة الملكية ونقله إلى الأجيال القادمة، معتبرًا أنه تاريخ يستحق التكريم.
وفي عام 2014، منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الملك فؤاد الثاني، والد الأمير محمد علي، جواز سفر دبلوماسيا، مسجلا وظيفته "ملك مصر السابق"، ما اعتبره علي تتويجا لمسار طويل من الاعتراف بإرث العائلة.
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