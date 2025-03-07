https://sarabic.ae/20250307/موسكو-تنتقد-ماكرون-وبوتين-يؤكد-على-خيار-السلام-الذي-يضمن-الأمن-المستدام-1098474461.html

موسكو تنتقد ماكرون.. وبوتين يؤكد على خيار السلام الذي يضمن الأمن المستدام

موسكو تنتقد ماكرون.. وبوتين يؤكد على خيار السلام الذي يضمن الأمن المستدام

سبوتنيك عربي

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا"، يتضمن العديد من المغالطات. 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T13:16+0000

2025-03-07T13:16+0000

2025-03-07T13:16+0000

راديو

عالم سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/07/1098473118_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_7681befce6078e4707d3ca6b893cb600.png

موسكو تنتقد ماكرون.. وبوتين يؤكد على خيار سلام يضمن الأمن المستدام سبوتنيك عربي موسكو تنتقد ماكرون.. وبوتين يؤكد على خيار سلام يضمن الأمن المستدام

روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. وتؤكد أن أوروبا لن تفوز بسباق التسلحوفي السياق ذاته، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تصريحات الرئيس الفرنسي بأنها "سخيفة".إلى ذلك، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على خطط لجمع 800 مليار يورو إضافية للدفاع، ليعلنوا بذلك تأييدهم لخطة المفوضية الأوروبية.الرئاسة الروسية ردت على هذه الخطوة، وأشارت إلى أن أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا، لأن موسكو لن تشارك فيه.وتقود بريطانيا مفاوضات مع 20 دولة من أوروبا، فيما يسمى بـ"تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا، زاعمة أنه يأتي لتحقيق ضمانات السلام.في الإطار، قال علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة "كل العرب"، إن "هناك صراعا محموما في أوروبا بين دول حلف شمال الأطلسي وروسيا رغم ابتعاد أمريكا عن التصعيد في هذا الصراع".الرئيس بوتين يؤكد على خيار السلام في أوكرانيا الذي يضمن الأمان.. والرئيس الأمريكي يشترط على كييف اتباع نهج المفاوضات لتوقيع صفقة المعادنشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حاجة موسكو إلى خيار السلام في أوكرانيا، يضمن التنمية المستقرة والأمان طويل الأمد، وتعزيز قوة البلاد في ظل ظروف العمل العسكري.في المقابل، أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الاجتماع المقبل بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، الأسبوع المقبل في السعودية، سيرسل إشارة جيدة إلى موسكو، مشيرًا إلى أن زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد للتوقيع على صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا، بشرط اتباع كييف مسارا ملموسا لوقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام مع روسيا.كما أعلن المبعوث الأمريكي أن جدول أعمال الاجتماع بالسعودية، سيشمل مناقشة أساسيات اتفاق تسوية وهدنة لمدة 6 أشهر.وقي السياق، قال الأستاذ بالأكاديمية الروسية محمود الأفندي، إن "الرسالة واضحة من كلام الرئيس بوتين، وهي أن الهدف من العملية العسكرية هو حياد أوكرانيا الذي يشمل دولة منزوعة السلاح الثقيل، فروسيا لا تريد على حدودها دولة معادية لها، وإلا اشتعل الصراع مرة أخرى".الخارجية الأمريكية تقول إن خطة مصر بشأن غزة لا تلبي توقعات ترامب.. وإسرائيل تكمل استعداداتها لتسهيل تهجير سكان غزة حال توفرت دول لاستقبالهمقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، في مؤتمر صحفي، إن "الخطة التي تقودها مصر بشأن إعمار غزة، لم تلبي توقعات الرئيس دونالد ترامب، الذي اقترح نزوحا جماعيا للفلسطينيين من القطاع".لكن هذا التصريح يأتي بعد وصف المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، المقترح المصري خلال القمة العربية بالإيجابي، مشيرًا إلى أنه بحاجة لمزيد من المناقشة.وفي إسرائيل، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية، أن "الحكومة الإسرائيلية أكملت استعداداتها لتسهيل تهجير سكان غزة في حال توفرت دول لاستقبالهم، وأنهت الترتيبات اللازمة لتمكين آلاف من سكان القطاع من الخروج يوميا عبر 3 طرق".بدوره، قال الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، إن "واشنطن لم تقبل الخطة العربية لأنها خطة شرعية وقانونية وخيبت آمال الرئيس الأمريكي ترامب وحديثه غير المتزن عن ريفيرا الشرق الأوسط".وزير الخارجية السوري يؤكد أن التهديدات التي تتعرض لها بلاده تؤثر على الإقليم.. وبريطانيا ترفع عددا من العقوبات المفروضة على سورياقال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن التهديدات التي تتعرض لها بلاده تؤثر على الإقليم بأسره، لافتًا إلى أن "الإدارة السورية تعمل حاليا على تشكيل حكومة تمثل الجميع، وتكون قادرة على إعادة بناء الدولة".وأضاف الشيباني، في كلمة أمام اجتماع مجلس التعاون الخليجي، أن "قطاعات التعليم والصحة والطاقة في سوريا، تحتاج دعما كبيرا لإصلاح البنية التحتية المدمرة".إلى ذلك، أعلنت بريطانيا رفع بعض العقوبات المفروضة على عدد من المؤسسات الحكومية السورية.وأرجعت الحكومة البريطانية، قرار رفع العقوبات إلى مساعدة السوريين لإعادة بناء اقتصادهم.من جانبه، قال المحلل السياسي سمير نجيب، إن "استقرار سوريا يعني الاستقرار للجميع"، لافتًا إلى "وجود قوى تسعى لتقسيم سوريا".وأوضح أن "النفوذ الإقليمي والاحتلال الإسرائيلي والتدخلات الخارجية أدت ومازالت إلى القضاء على مكانة سوريا الإقليمية والدولية".واشنطن تهدد طهران.. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات تهدف إلى إغلاق صناعة النفط وانهيار الاقتصاد الإيرانيتحاول الإدارة الأمريكية خنق الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على شبكة دولية تشحن النفط الإيراني إلى الصين.وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن العقوبات التي فرضها ترامب، على إيران "تهدف إلى إغلاق صناعة النفط لديها، وانهيار اقتصادها، وتحقيق "أقصى تأثير فوري".وزير الخزانة الأمريكي، أكد أن هدف العقوبات خفض صادرات النفط الإيرانية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا إلى أدنى مستوى، وقطع وصول طهران إلى النظام المالي الدولي، بحسب تعبيره.وفي السياق، قال خبير الشئون الجيوسياسية والاقتصادية، بيير عازار، إن "الولايات المتحدة لا تستفيد شيئاً من تهديد إيران اقتصادياً، ولكنها تمارس ضغوطا لتحقيق عملية سلمية تفاوضية تستطيع من خلالها أن تضيف لها مكاسب في الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, аудио