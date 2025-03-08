https://sarabic.ae/20250308/الكرملين-فرنسا-كذبت-كثيرا-ولم-تف-بالتزاماتها-في-اتفاقيات-مينسك----1098503986.html
الكرملين: فرنسا كذبت كثيرا ولم تف بالتزاماتها في اتفاقيات مينسك
الكرملين: فرنسا كذبت كثيرا ولم تف بالتزاماتها في اتفاقيات مينسك
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن فرنسا لم تفِ بالتزاماتها وأطلقت الكثير من الأكاذيب، بما في ذلك فيما يتعلق باتفاقيات مينسك،... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T13:35+0000
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وقال بيسكوف خلال مقابلة صحفية: "هناك أكاذيب كثيرة من جانب فرنسا. نحن نتذكر تصريح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، عندما قال صراحةً إن اتفاقيات مينسك لم يكن أحد يأخذها على محمل الجد".وأردف بيسكوف: "لكن بعد ذلك، وقع الانقلاب (في أوكرانيا)، أي أن فرنسا، مثل دول أخرى، لم تفِ بضماناتها. أليس هذا كذبًا؟ بل إنه كان كذبًا حقيقيًا، ومع ذلك، لم يذكر السيد ماكرون شيئًا عن ذلك".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الخميس الماضي، بأن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعطي انطباعاً بأن فرنسا تسعى لمواصلة الحرب، وعلاوة على ذلك، يشير (الخطاب) إلى أن روسيا أصبحت "عدوّا لفرنسا".
https://sarabic.ae/20250306/موسكو-خطاب-ماكرون-يكشف-الأقنعة-ليظهر-من-يترأس-اليوم-حزب-الحرب-1098446630.html
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روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين: فرنسا كذبت كثيرا ولم تف بالتزاماتها في اتفاقيات مينسك
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن فرنسا لم تفِ بالتزاماتها وأطلقت الكثير من الأكاذيب، بما في ذلك فيما يتعلق باتفاقيات مينسك، التي قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم ذكرها في تصريحه الأخير.
وقال بيسكوف خلال مقابلة صحفية: "هناك أكاذيب كثيرة من جانب فرنسا. نحن نتذكر تصريح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، عندما قال صراحةً إن اتفاقيات مينسك لم يكن أحد يأخذها على محمل الجد".
وتابع: "كما نتذكر أنه في عام 2014، كان وزير الخارجية الفرنسي من بين الأوروبيين، الذين وقّعوا على وثيقة تضمن للرئيس الأوكراني الشرعي آنذاك، فيكتور يانوكوفيتش، مستقبله السياسي".
وأردف بيسكوف: "لكن بعد ذلك، وقع الانقلاب (في أوكرانيا)، أي أن فرنسا، مثل دول أخرى، لم تفِ بضماناتها. أليس هذا كذبًا؟ بل إنه كان كذبًا حقيقيًا، ومع ذلك، لم يذكر السيد ماكرون شيئًا عن ذلك".
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القيادة الروسية بـ"انتهاك اتفاقيات مينسك".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الخميس الماضي، بأن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعطي انطباعاً بأن فرنسا تسعى لمواصلة الحرب
، وعلاوة على ذلك، يشير (الخطاب) إلى أن روسيا أصبحت "عدوّا لفرنسا".