https://sarabic.ae/20250308/فوز-تاريخي-نوتينغهام-يكتسح-السيتي-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1098512371.html
فوز تاريخي.. نوتينغهام يكتسح السيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو
فوز تاريخي.. نوتينغهام يكتسح السيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو
سبوتنيك عربي
حقق فريق نوتينغهام فورست فوزا ثمينا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) بالفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
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أقيمت المباراة، اليوم السبت، على ملعب "سيتي غراند" ضمن منافسات الجولة الـ28 للبطولة، وحسمها نوتينغهام، بهدف سجله كالوم هيدسون، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.هذا الفوز يمثل ثأرا للفريق لخسارته الدور الأول، التي انتهت بـ3 أهداف نظيفة لصالح السيتي.كما أن هذه النتيجة تمثل فوزا تاريخيا لأنها أول انتصار لفريق نوتينغهام، على منافسه مانشستر سيتي، منذ عام 1995، أي قبل 30 عاما.وبهذه النتيجة عزز نوتينغهام، رصيده في الدوري الإنجليزي ليرتفع إلى 51 نقطة متقدما على السيتي بـ4 نقاط، الذي أصبح مهددا بالخروج من المربع الذهبي خلال هذه الجولة وخسارة التأهل لدوري أبطال أوروبا.يذكر أن خسارة السيتي اليوم هي رقم 9 ضمن سلسلة خسائر الفريق على مدى 28 مباراة خاضها، ما يجعل نتائجه الحالية هي الأسوأ للفريق ولمدربه الإسباني بيب غوارديولا، الذي تولى مسؤوليته عام 2016.
https://sarabic.ae/20221022/ليفربول-يخسر-بهدف-نظيف-أمام-نوتنغهام-فوريست-صاحب-المركز-الأخير-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1069354087.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
فوز تاريخي.. نوتينغهام يكتسح السيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو
حقق فريق نوتينغهام فورست فوزا ثمينا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) بالفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف.
أقيمت المباراة، اليوم السبت، على ملعب "سيتي غراند" ضمن منافسات الجولة الـ28 للبطولة، وحسمها نوتينغهام، بهدف سجله كالوم هيدسون، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
22 أكتوبر 2022, 16:49 GMT
هذا الفوز يمثل ثأرا للفريق لخسارته الدور الأول، التي انتهت بـ3 أهداف نظيفة لصالح السيتي.
كما أن هذه النتيجة تمثل فوزا تاريخيا لأنها أول انتصار
لفريق نوتينغهام، على منافسه مانشستر سيتي، منذ عام 1995، أي قبل 30 عاما.
وبهذه النتيجة عزز نوتينغهام، رصيده في الدوري الإنجليزي
ليرتفع إلى 51 نقطة متقدما على السيتي بـ4 نقاط، الذي أصبح مهددا بالخروج من المربع الذهبي خلال هذه الجولة وخسارة التأهل لدوري أبطال أوروبا.
يذكر أن خسارة السيتي اليوم هي رقم 9 ضمن سلسلة خسائر الفريق على مدى 28 مباراة خاضها، ما يجعل نتائجه الحالية هي الأسوأ للفريق ولمدربه الإسباني بيب غوارديولا، الذي تولى مسؤوليته عام 2016.