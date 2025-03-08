https://sarabic.ae/20250308/في-يوم-المرأة-العالمي-كيف-تقيم-دور-النساء-في-بلدك-الآن؟-1098496835.html
في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟
في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟
سبوتنيك عربي
تحتفل دول العالم اليوم بـ"يوم المرأة" أو اليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس/ آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T11:09+0000
2025-03-08T11:09+0000
2025-03-08T12:04+0000
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يصادف اليوم 8 آذار، يوم المرأة العالمي، وتحتفل دول العالم أجمع بما فيها العالم العربي بهذا اليوم، وذلك تقديرا لجهود المرأة ودورها الكبير في المجتمع.وهنأ العديد من الزعماء والقادة نساء بلدهن بهذا العيد، تقديرا منهم لدور المرأة الذي لم يعد يقتصر على الأسرة، بل امتد ليشمل جوانب الحياة كافة.وأصبح اليوم العالمي للمرأة حدثا سنويا منذ 112 عاما. وكان نتيجة حراك عمالي لأكثر من 15 ألف امرأة، عام 1908، خرجن في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وطالبن بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟تصويت... برأيك ما هو تأثير عودة روسيا إلى مجموعة السبع؟تصويت... هل تؤثر حوادث الطيران المتكررة على مستوى شعورك بالأمان عند السفر بالطائرة؟
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استطلاعات الرأي, опросы
في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟
11:09 GMT 08.03.2025 (تم التحديث: 12:04 GMT 08.03.2025)
تحتفل دول العالم اليوم بـ"يوم المرأة" أو اليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس/ آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة.
يصادف اليوم 8 آذار، يوم المرأة العالمي، وتحتفل دول العالم أجمع بما فيها العالم العربي بهذا اليوم، وذلك تقديرا لجهود المرأة ودورها الكبير في المجتمع.
وهنأ العديد من الزعماء والقادة نساء بلدهن بهذا العيد، تقديرا منهم لدور المرأة الذي لم يعد يقتصر على الأسرة، بل امتد ليشمل جوانب الحياة كافة.
ومن جهته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، النساء في روسيا مثنيا على جهودهن الجبارة في تطوير المجتمع الروسي، ومؤكدا على قدرة المرأة على النجاح في مختلف جوانب الحياة.
وأصبح اليوم العالمي للمرأة حدثا سنويا منذ 112 عاما. وكان نتيجة حراك عمالي لأكثر من 15 ألف امرأة، عام 1908، خرجن في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وطالبن بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.
في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟