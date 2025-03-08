في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250308/في-يوم-المرأة-العالمي-كيف-تقيم-دور-النساء-في-بلدك-الآن؟-1098496835.html
في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟
في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟
سبوتنيك عربي
تحتفل دول العالم اليوم بـ"يوم المرأة" أو اليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس/ آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T11:09+0000
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يصادف اليوم 8 آذار، يوم المرأة العالمي، وتحتفل دول العالم أجمع بما فيها العالم العربي بهذا اليوم، وذلك تقديرا لجهود المرأة ودورها الكبير في المجتمع.وهنأ العديد من الزعماء والقادة نساء بلدهن بهذا العيد، تقديرا منهم لدور المرأة الذي لم يعد يقتصر على الأسرة، بل امتد ليشمل جوانب الحياة كافة.وأصبح اليوم العالمي للمرأة حدثا سنويا منذ 112 عاما. وكان نتيجة حراك عمالي لأكثر من 15 ألف امرأة، عام 1908، خرجن في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وطالبن بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟تصويت... برأيك ما هو تأثير عودة روسيا إلى مجموعة السبع؟تصويت... هل تؤثر حوادث الطيران المتكررة على مستوى شعورك بالأمان عند السفر بالطائرة؟
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استطلاعات الرأي, опросы

في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟

11:09 GMT 08.03.2025 (تم التحديث: 12:04 GMT 08.03.2025)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يحملن باقات الزهور قبيل يوم المرأة العالمي، 8 مارس/ آذار، في مدينة موسكو
فتيات يحملن باقات الزهور قبيل يوم المرأة العالمي، 8 مارس/ آذار، في مدينة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
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تحتفل دول العالم اليوم بـ"يوم المرأة" أو اليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس/ آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة.
يصادف اليوم 8 آذار، يوم المرأة العالمي، وتحتفل دول العالم أجمع بما فيها العالم العربي بهذا اليوم، وذلك تقديرا لجهود المرأة ودورها الكبير في المجتمع.
وهنأ العديد من الزعماء والقادة نساء بلدهن بهذا العيد، تقديرا منهم لدور المرأة الذي لم يعد يقتصر على الأسرة، بل امتد ليشمل جوانب الحياة كافة.
ومن جهته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، النساء في روسيا مثنيا على جهودهن الجبارة في تطوير المجتمع الروسي، ومؤكدا على قدرة المرأة على النجاح في مختلف جوانب الحياة.
وأصبح اليوم العالمي للمرأة حدثا سنويا منذ 112 عاما. وكان نتيجة حراك عمالي لأكثر من 15 ألف امرأة، عام 1908، خرجن في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وطالبن بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

في يوم المرأة العالمي كيف تقيم دور النساء في بلدك الآن؟

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