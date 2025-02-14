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الكرملين: "مجموعة السبع" فقدت أهميتها ومراكز النمو انتقلت إلى نقاط أخرى في العالم
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https://sarabic.ae/20250214/تصويت-برأيك-ما-هو-تأثير-عودة-روسيا-إلى-مجموعة-السبع؟-1097773119.html
تصويت... برأيك ما هو تأثير عودة روسيا إلى مجموعة السبع؟
تصويت... برأيك ما هو تأثير عودة روسيا إلى مجموعة السبع؟
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مراكز النمو الاقتصادي انتقلت إلى مناطق أخرى في العالم، غير تلك التي تمثلها مجموعة "السبع... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد قلنا مرارا أن المجموعة التي تسمى الآن "مجموعة السبع" فقدت أهميتها إلى حد كبير. فأولا حتى من وجهة النظر القائلة بأنها تضم البلدان التي لا تعتبر حاليا من الدول الرائدة في النمو وفقا لمعايير مختلفة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، فمراكز النمو هذه انتقلت بالفعل إلى مناطق أخرى في العالم".وذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن الرئيس الأمريكي، يوم أمس الخميس، أنه "يرغب برؤية روسيا تعود إلى مجموعة السبع (الثماني- مع روسيا)، ووصف قرار تعليق عضوية روسيا مع مجموعة السبع في عام 2014 بأنه خطأ".ومجموعة الدول السبع هي مجموعة للدول المتقدمة اقتصاديا، والتي تشمل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، وكانت تضم روسيا حتى عام 2014.برأيك، ما هو تأثير عودة روسيا إلى مجموعة السبع؟تصويت.. برأيك هل تشكل محادثة بوتين وترامب بداية فعلية لتهدئة الوضع في أوكرانيا والعالم؟تصويت... برأيك هل إرسال الغرب لقوات "حفظ سلام" إلى أوكرانيا دون تفويض الأمم المتحدة هدفه نشر السلام؟
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تصويت... برأيك ما هو تأثير عودة روسيا إلى مجموعة السبع؟

10:25 GMT 14.02.2025
© AP Photo / Shuji Kajiyamaشعار مجموعة السبع
شعار مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Shuji Kajiyama
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مراكز النمو الاقتصادي انتقلت إلى مناطق أخرى في العالم، غير تلك التي تمثلها مجموعة "السبع الكبار" التي فقدت أهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد قلنا مرارا أن المجموعة التي تسمى الآن "مجموعة السبع" فقدت أهميتها إلى حد كبير. فأولا حتى من وجهة النظر القائلة بأنها تضم البلدان التي لا تعتبر حاليا من الدول الرائدة في النمو وفقا لمعايير مختلفة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، فمراكز النمو هذه انتقلت بالفعل إلى مناطق أخرى في العالم".

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في رؤية روسيا تعود مجددا للإندماج مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن الرئيس الأمريكي، يوم أمس الخميس، أنه "يرغب برؤية روسيا تعود إلى مجموعة السبع (الثماني- مع روسيا)، ووصف قرار تعليق عضوية روسيا مع مجموعة السبع في عام 2014 بأنه خطأ".
ومجموعة الدول السبع هي مجموعة للدول المتقدمة اقتصاديا، والتي تشمل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، وكانت تضم روسيا حتى عام 2014.
برأيك، ما هو تأثير عودة روسيا إلى مجموعة السبع؟
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