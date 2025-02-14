https://sarabic.ae/20250214/الكرملين-مجموعة-السبع-فقدت-أهميتها-ومراكز-النمو-انتقلت-إلى-نقاط-أخرى-في-العالم-1097772677.html
الكرملين: "مجموعة السبع" فقدت أهميتها ومراكز النمو انتقلت إلى نقاط أخرى في العالم
الكرملين: "مجموعة السبع" فقدت أهميتها ومراكز النمو انتقلت إلى نقاط أخرى في العالم
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "مجموعة السبع الكبار" فقدت أهميتها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مراكز النمو قد انتقلت إلى نقاط أخرى... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T10:05+0000
2025-02-14T10:05+0000
2025-02-14T10:05+0000
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روسيا, العالم
الكرملين: "مجموعة السبع" فقدت أهميتها ومراكز النمو انتقلت إلى نقاط أخرى في العالم
يتبع
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "مجموعة السبع الكبار" فقدت أهميتها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مراكز النمو قد انتقلت إلى نقاط أخرى في العالم.