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https://sarabic.ae/20250214/الكرملين-مجموعة-السبع-فقدت-أهميتها-ومراكز-النمو-انتقلت-إلى-نقاط-أخرى-في-العالم-1097772677.html
الكرملين: "مجموعة السبع" فقدت أهميتها ومراكز النمو انتقلت إلى نقاط أخرى في العالم
الكرملين: "مجموعة السبع" فقدت أهميتها ومراكز النمو انتقلت إلى نقاط أخرى في العالم
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "مجموعة السبع الكبار" فقدت أهميتها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مراكز النمو قد انتقلت إلى نقاط أخرى... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: "مجموعة السبع" فقدت أهميتها ومراكز النمو انتقلت إلى نقاط أخرى في العالم

10:05 GMT 14.02.2025
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "مجموعة السبع الكبار" فقدت أهميتها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مراكز النمو قد انتقلت إلى نقاط أخرى في العالم.
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